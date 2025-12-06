Nghi phạm đặt bom ở Washington tin 'cuộc bầu cử 2020 bị đánh cắp'

Trong các buổi thẩm vấn với FBI ngày 4/12, nghi phạm bị bắt trong vụ điều tra bom ống nói với các điều tra viên rằng anh ta tin 'cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp', theo nguồn tin cho biết. Đây có thể là dấu hiệu đầu tiên về động cơ đằng sau việc đặt bom gần trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) và Đảng Dân chủ (DNC) vào đêm trước cuộc bạo loạn tại Điện Capitol năm 2021.

FBI và Bộ Tư pháp từ chối bình luận về thông tin này. FBI đã bắt Brian Cole, 30 tuổi, với cáo buộc đặt bom ống gần trụ sở RNC và DNC.

Theo CNN, Cole đã làm việc nhiều giờ với các điều tra viên và đưa ra nhiều lời khai trong quá trình thẩm vấn. Phó giám đốc FBI Dan Bongino nói với Fox News rằng FBI đã thẩm vấn nghi phạm trong thời gian dài, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Cơ quan điều tra cho biết Cole đã thu thập vật liệu chế tạo bom trong nhiều tháng trước khi mang tới đặt bên ngoài hai trụ sở chính trị nói trên.

Cole bị truy tố các tội danh vận chuyển thiết bị nổ qua tiểu bang và âm mưu phá hoại bằng hỏa hoạn và chất nổ. Anh ta dự kiến ra hầu tòa vào chiều 5/12 (giờ địa phương) và hiện chưa đưa ra lời biện hộ.

Thông tin về nghi phạm đánh bom ống tại thủ đô Washington, Brian Cole Jr., được công bố trên mạng xã hội trong ngày 4/12 (giờ địa phương), đánh dấu lần đầu công chúng nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông bị cáo buộc liên quan đến các thiết bị nổ được đặt gần trụ sở hai đảng chính tại Mỹ trước vụ bạo loạn ngày 6/1/2021.

Bức ảnh chân dung nghi phạm được mẹ của Cole đăng trên Instagram nhân Ngày quốc tế con trai vào tháng 9/2024, hơn 3 năm sau thời điểm xảy ra sự việc.

Chân dung nghi phạm Brian Cole Jr. trong vụ đặt bom ống ở thủ đô Washington ngay trước vụ bạo loạn Điện Capitol vào ngày 6/1/2021. Ảnh: CNN

Tờ New York Post dẫn nguồn tin chấp pháp cho biết Cole bị cáo buộc đã đặt hai thiết bị nổ tự chế bên ngoài trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa (RNC) và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC) vào ngày 5/1/2021. Đây được xem là một trong những vụ việc gây quan ngại an ninh nghiêm trọng nhất liên quan đến giai đoạn ngay trước cuộc tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Bức ảnh được lan truyền cho thấy Cole trong trang phục sơ-mi xanh và cà vạt, nở nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh đời thường này tạo nên sự đối lập đáng kể với những cáo buộc mang tính chất bạo lực và nguy hiểm mà anh hiện phải đối mặt. Dù không được công bố bởi cơ quan chức năng, bức ảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý do giá trị nhận diện hiếm hoi của nó.

Việc bắt giữ Cole được Công tố viên liên bang Pam Bondi thông báo tại một cuộc họp báo chiều 4/12 (giờ địa phương). Bà Bondi khẳng định đây là kết quả trực tiếp của việc “chính quyền Trump đã ưu tiên xử lý vụ án này”, nhấn mạnh tầm quan trọng mà chính quyền liên bang hiện tại đặt vào việc làm sáng tỏ các vụ việc liên quan đến cuộc bạo loạn năm 2021.

Bà Bondi cho biết hàng loạt cơ quan thực thi pháp luật đã phối hợp trong nhiều tháng để rà soát dữ liệu, phân tích bằng chứng và khoanh vùng các đầu mối khả thi.

“Việc xác định được manh mối rõ ràng đã cho phép hoạt động bắt giữ diễn ra an toàn và thành công”, bà Bondi nói, khẳng định nỗ lực điều tra kéo dài và cẩn trọng của các lực lượng liên bang.

Trong phát biểu của mình, bà Bondi cũng đưa ra đánh giá về tiến độ chậm chạp của cuộc điều tra trong giai đoạn trước đó. Theo bà, “sự hoàn toàn thiếu tiến triển trong vụ án tại thủ đô đã làm xói mòn niềm tin của công chúng vào các cơ quan thực thi pháp luật liên bang”.

Theo cáo trạng hiện hành, Brian Cole Jr. đang đối mặt với các tội danh liên bang, bao gồm sử dụng thiết bị nổ và âm mưu phá hoại tài sản bằng vật liệu nổ. Nếu bị kết tội, Cole có thể phải chịu mức án nghiêm khắc theo luật liên bang. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin chi tiết về động cơ của Cole hoặc những yếu tố liên quan khác trong vụ án.

