Indonesia xác định động cơ nghi phạm vụ nổ nghiêm trọng ở thánh đường Hồi giáo

Vụ nổ xảy ra trong giờ cầu nguyện trưa thứ Sáu tuần trước trong khuôn viên trường học ở khu Kelapa Gading, phía Bắc Jakarta, khiến 96 người bị thương.

Theo cảnh sát, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 quả bom tự chế trong và xung quanh khu vực thánh đường nói trên, một số được giấu trong lon Coca-Cola. Một số thiết bị nổ được kích hoạt từ xa, số khác bằng kíp nổ và 3 quả chưa phát nổ. Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng đồ chơi có khắc chữ “vengeance” (báo thù).

Cảnh sát gác bên ngoài trường học ở Jakarta, Indonesia sau vụ nổ, ngày 7/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, cảnh sát xác định nghi phạm là một nam sinh 17 tuổi học tại ngôi trường liền kề. Tại buổi họp báo ngày 11/11, Cảnh sát trưởng Jakarta Asep Edi Suheri không công bố danh tính, chỉ nói đây là “một trẻ vị thành niên đối mặt với pháp luật”.

Theo ông Mayndra Eka Wardhana - quan chức thuộc đơn vị chống khủng bố quốc gia, nghi phạm hành động một mình, bị thúc đẩy bởi sự cô đơn và tâm lý trả thù. Thanh niên này được cho là chịu ảnh hưởng từ các vụ thảm sát tại thánh đường Hồi giáo Christchurch (New Zealand, năm 2019) và trường trung học Columbine (Mỹ, 1999), đồng thời tham gia một cộng đồng mạng tôn vinh bạo lực.

Ông Mayndra cho biết: “Điều đó đã tác động đến nghi phạm. Cậu ta cảm thấy không có nơi nào để chia sẻ nỗi bức xúc – không với gia đình, cũng không với nhà trường”.

Theo cảnh sát, nghi phạm bị thương ở đầu trong vụ nổ và đang hồi phục sau ca phẫu thuật.

Tác giả: Minh Hưởng

Nguồn tin: baotintuc.vn