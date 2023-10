Nghi phạm đâm chết người trong hỗn chiến ở Hải Phòng bị bắt tại Bình Phước

Ngày 23-10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bàn giao Quách Đại Hải (24 tuổi, quê TP Hải Phòng) cho Công an TP Hải Phòng điều tra liên quan đến vụ đánh nhau khiến 1 người tử vong.

Quách Đại Hải thời điểm bị bắt - CACC

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 21-10, Hải và đồng bọn xảy ra ẩu đả với nhóm của H.N.T. do mâu thuẫn tại quán karaoke trên địa bàn quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Trong khi đánh nhau, Hải dùng dao đâm chết T. rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được thông tin từ Công an TP Hải Phòng, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước xác định Hải đang có mặt trên xe khách di chuyển hướng Đắk Nông đi Bình Phước. Phòng cảnh sát hình sự được lệnh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước lên kế hoạch mật phục bắt giữ đối tượng.

Khoảng 14 giờ ngày 22-10, chiếc xe khách vừa di chuyển qua thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng liền bị lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Công an nhanh chóng khống chế Hải đưa về trụ sở lấy lời khai ban đầu và bàn giao cho Công an TP Hải Phòng xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: SỸ HƯNG

Nguồn tin: Báo Người Lao Động