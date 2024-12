Nghi hỏng phanh, xe buýt gây tai nạn khiến 33 người thương vong

Theo tờ Times of india, bốn người, bao gồm ba phụ nữ, đã tử vong trong khi 29 người khác bị thương, một số người trong tình trạng nguy kịch, khi một chiếc xe buýt BEST bất ngờ tăng tốc và đâm vào 5 - 6 xe lam, 10 xe đạp và khoảng 10 người đi bộ trên con đường đông đúc ở Kurla (phía Tây) của Mumbai, Ấn Độ vào 21h50 ngày 9/12, trước khi dừng lại bên trong một khu nhà ở.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PTI

Cảnh sát cho biết số người chết có thể tăng lên do mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn. Tài xế Sanjay More (43 tuổi), người khẳng định rằng vụ tai nạn xảy ra là do sự cố phanh, đã bị bắt.

Một số người dân địa phương cho biết vụ tai nạn gây ra sự hoảng loạn trên diện rộng.

Một nhân chứng nói rằng chiếc xe đã lạng lách trên một đoạn đường dài 200 mét trước khi xảy ra tai nạn.

Zaid Ahmed, một cư dân 26 tuổi của khu vực này, cho biết anh đang rời khỏi nhà để đến ga xe lửa thì nghe thấy một tiếng động lớn.

"Tôi chạy đến hiện trường và thấy một chiếc xe buýt BEST đã đâm vào người đi bộ, các phương tiện khác, bao gồm một xe lam và ba chiếc ô tô. Tôi thấy một số thi thể. Chúng tôi đã cứu những hành khách trên xe lam và đưa họ đến Bệnh viện Bhabha bằng một chiếc xe ba bánh khác. Bạn bè tôi cũng giúp đỡ trong việc cứu chữa những người bị thương", Ahmed nói với PTI.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng, các nguồn tin cảnh sát cho biết.

Cảnh sát đã tạm giữ chiếc xe buýt và sẽ gọi các chuyên gia RTO và kỹ sư BEST đến để kiểm tra phương tiện.

Những người đã tử vong được xác định là Shivam Kashyap (18 tuổi), Kaniz Fatima (55 tuổi), Afeel Shah (19 tuổi) và Anam Sheikh (20 tuổi).

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn