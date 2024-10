Đề nghị truy tố tài xế dùng bằng giả gây tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 51

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố đối với Lê Thành Vinh (SN 2001, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Vinh tại cơ quan công an

Theo kết luận, tháng 4-2022, do muốn có bằng lái xe ô tô hạng C để đi xin việc làm tài xế nhưng không phải qua thi sát hạch nên Vinh đến Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn tại phường Xuân An, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai gặp một người đàn ông (không rõ tên tuổi địa chỉ, tự xưng là người dạy lái xe).

Tại đây, cả 2 thỏa thuận làm giả 1 giấy phép lái xe hạng C cho Vinh.

Sau đó, Vinh dùng giấy phép lái xe giả đến hộ kinh doanh cho thuê xe vận tải V. V. B, địa chỉ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành do ông B.làm chủ để xin làm tài xế. Ông B. kiểm tra thấy Vinh đã có giấy phép lái xe hạng C mà không phát hiện ra là giả nên đã nhận Vinh vào làm việc lái xe tải.

Ngày 22-12-2023, ông B giao Vinh điều khiển xe ô tô tải đi chở hàng. Chiều cùng ngày, Vinh điều khiển ô tô tải lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi TP Biên Hòa.

Khi đi qua phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Vinh phát hiện hệ thống phanh xe bị mất tác dụng không giảm được tốc độ nên xe ô tô tải do Vinh điều khiển gây tai nạn liên hoàn với 4 xe ô tô khác. Hậu quả vụ va chạm liên hoàn không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng các xe ô tô với thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Sau sự việc trên, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kiến nghị các công ty, doanh nghiệp kinh doanh vận tải khi thuê, sử dụng người lao động làm việc lái xe ô tô các loại phải kiểm tra kỹ thông tin về Giấy phép lái xe, tra cứu trực tuyến trên Web “Trang thông tin giấy phép lái xe” của Cục Đường bộ Việt Nam để xác định người lao động có được cấp Giấy phép lái xe theo quy định hay không.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật để răn đe, phòng ngừa chung.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động