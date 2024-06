Nghi có gian lận đấu thầu, một doanh nghiệp bị đề nghị cấm thầu 3 năm

Sở GTVT Nghệ An cho biết, đơn vị được Cục Đường bộ Việt Nam giao làm chủ đầu tư dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT đoạn Km47+100 - Km51+325, quốc lộ 48, tỉnh Nghệ An.

Đến nay, Sở GTVT Nghệ An đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp công trình và tư vấn giám sát thi công để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1- Xây lắp công trình thuộc dự án, phát hiện hành vi gian lận trong đấu thầu.

Theo đó, bên mời thầu (Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An) đã phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến (là nhà thầu tham dự thầu gói thầu số 1) trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên mời thầu nhận thấy một số tài liệu mà nhà thầu đính kèm trong hồ sơ dự thầu có dấu hiệu gian lận làm giả hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu.

Quốc lộ 48 qua tỉnh Nghệ An

Tiến hành các thủ tục theo quy định, đến ngày 6/5/2024, bên mời thầu có văn bản gửi nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và yêu cầu làm rõ tính xác thực của các giấy chứng nhận kiểm định thiết bị thi công của nhà thầu với thời hạn làm rõ đến 11h ngày 10/5/2024. Tuy nhiên, sau thời hạn làm rõ, nhà thầu không có văn bản trả lời.

Trên cơ sở nội dung báo cáo của bên mời thầu và các tài liệu liên quan, Sở GTVT Nghệ An xác định nhà thầu đã có hành vi gian lận làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Vì vậy, Sở GTVT Nghệ An kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xử lý nhà thầu nói trên có hành vi vi phạm trong hoạt động đấu thầu theo quy định tại Điều 87, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Điều 125, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024.

Cụ thể, Sở GTVT Nghệ An kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam xử lý tổ chức vi phạm là Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến; Thời gian cấm 3 năm theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 125, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 do đã có hành vi gian lận; Phạm vi cấm: Tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án do Cục Đường bộ Việt Nam là cấp quyết định đầu tư.

