Nghẹt thở vụ xe khách tông nhiều nhát vào đuôi xe cảnh sát tuần tra

Camera đã ghi lại cảnh một xe cảnh sát giao thông áp chế xe khách vi phạm đầy kịch tính.

Vụ việc xảy ra vào ngày 25/2 trên một đoạn đường thuộc quốc lộ 1, hướng từ Lạng Sơn đi Hà Nội. Đoạn đường này chỉ cho phép tốc độ là 50km/h, tuy nhiên, chiếc xe khách đã chạy với vận tốc 75km/h nên đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tài xế xe khách không chấp hành và đánh lái bỏ chạy. Cảnh sát giao thông sau đó đã dùng xe tuần tra để đuổi theo đối tượng vi phạm.

Trong suốt quá trình truy bắt, chiếc xe khách vẫn liên tục đánh lái, rẽ vào cung đường khác để cắt đuôi công an.

Xe của lực lượng chức năng sau đó đã áp sát và vượt lên phía trước, ra hiệu lệnh cho chiếc xe 29 chỗ dừng lại.

Tài xế xe khách lúc này còn liều lĩnh hơn khi tông nhiều nhát vào đuôi xe tuần tra và vẫn cố gắng điều khiển phương tiện để bỏ chạy. Tuy nhiên, sau hơn chục km rượt đuổi, cảnh sát giao thông đã dừng được xe khách vi phạm.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định tài xế xe khách tên là Nguyễn Văn Giang, 50 tuổi, trú huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Xe của người này không có camera giám sát hành trình, chở khách không có hợp đồng và danh sách hợp đồng vận chuyển.

Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để tạm giữ nam tài xế./.

Tác giả: Đại Nghĩa

Nguồn tin: vietnamplus.vn