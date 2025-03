Nghẹt thở giải cứu bé gái bị gã đàn ông cầm 2 dao khống chế suốt 6 giờ

Ngày 27-3, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ nghi phạm liên quan đến vụ khống chế con tin tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Bé gái bị khống chế suốt nhiều giờ. Ảnh: M.X.H

Theo đó, khoảng 2 giờ cùng ngày, một người đàn ông khoảng 40 tuổi đi xe máy Dream biển số 99E1-104.73 đến quán bánh mì nhà anh H. ở mặt quốc lộ 18 (phường Phượng Mao). Sau đó, gã đàn ông bất ngờ cầm theo 2 con dao xông vào nhà, chạy thẳng lên tầng 2. Lúc này, trong nhà có cháu T. (9 tuổi, con gái anh H.), nghi phạm đã khống chế cháu T. rồi dẫn theo nạn nhân lên mái nhà.

Your browser does not support the video tag.

Cháu bé bị khống chế và được giải cứu. Video: M.X.H.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã được huy động đến hiện trường giải cứu nạn nhân. Đến khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, công an đã khống chế nghi phạm giải cứu an toàn cháu bé.

Theo chia hình ảnh, video chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông mặc đồ màu đen, tay cầm dao khống chế bé gái từ lan can, sang mái nhà mặc cho nạn nhân cầu xin.

Sau đó, người đàn ông cầm dao khống chế bé gái xuống gần mặt đường quốc lộ. Lúc này, trong lúc nghi phạm thì bị lực lượng Công an tước vũ khí và giải cứu thành công nạn nhân.

Theo nhà chức trách, người đàn ông quê Hải Dương có dấu hiệu không bình thường.

Hiện, cơ quan chức năng đang chờ nghi phạm tỉnh táo để xác minh làm rõ, động cơ mục đích khống chế nạn nhân.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động