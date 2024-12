Nghe tiếng khóc ở bãi đất hoang, người dân ra xem thì sốc nặng

Your browser does not support the video tag.

Đứa trẻ sơ sinh với dây rốn vẫn còn nguyên đã bị người mẹ bỏ lại trong đám cỏ cao gần khu dân cư ở Thành phố Tagum, thuộc tỉnh Davao del Norte, Philippines.

Dân làng phát hiện ra đứa trẻ bị bỏ rơi vào sáng 10/12, sau khi nghe thấy tiếng khóc của bé. Họ đổ xô đến bãi đất hoang và vô cùng sửng sốt khi thấy đứa trẻ sơ sinh nằm trên một mảnh vải.

Người dân phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh ở bãi đất hoang.

Cảnh quay ghi lại cho thấy, Jona Lognasin, người mặc áo sơ mi đỏ đang quấn bé gái sơ sinh trong một tấm vải để giữ ấm cho bé. Đứa trẻ bắt đầu khóc khi Jona ôm vào lòng.

Người dân địa phương đã đưa em bé đến một bệnh viện địa phương để điều trị. Em bé được báo cáo là trong tình trạng an toàn.

Người phát ngôn của Cảnh sát thành phố Tagum cho biết: "Chúng tôi đang điều tra danh tính cha mẹ của bé gái".

Bé gái sẽ được bàn giao cho Văn phòng Phúc lợi và Phát triển Xã hội thành phố sau khi xuất viện.

Jona cho biết: "Tôi không thể nhận nuôi bé ngay được vì tôi phải trải qua các thủ tục pháp lý thích hợp. Luật pháp hiện nay khá khác biệt, vì vậy chúng tôi đang quyết định cách thức nhận con nuôi. Tôi và chồng sẵn sàng chăm sóc bé".

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn