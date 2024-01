Nghe tiếng động lạ trên trần, chủ nhà tá hỏa phát hiện điều kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Vào ngày 12/1 vừa qua, tại một gia đình ở quận Ciracas, Đông Jakarta, Indonesia sau khi nghe thấy tiếng động lạ trên trần nhà,người dân đã tiến hành kiểm tra và hoảng sợ phạt hiện ra một con trăn lớn.

Ngay lập tức chủ nhà đã gọi cho Sở cứu hỏa và cứu hộ quận Ciracas đến để bắt con trăn.

Đoạn phim cho thấy lực lượng chức năng xé toạc các phần trần nhà để xác định vị trí của con trăn, nó lao xuống sàn khi lực lượng cứu hỏa gỡ bỏ một tấm gỗ mà con trăn đang nằm.

Con bò sát khổng lồ dài gần 4m sau đó bị bắt, nhốt vào trong bao tải và được đem thả về môi trường tự nhiên.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn