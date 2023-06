Con trăn dài 4m bò vào vườn nhà dân bắt gà

Con trăn bò vào vườn nhà dân ở xã Hộ Độ bị phát hiện - Ảnh: LÊ MINH

Sáng 20-6, ông Nguyễn Xuân Mân - hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) - cho biết đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt một con trăn khá lớn khi nó đang bò vào vườn nhà dân để ăn gà.

Người dân nhiều lần bị mất gà, đã bắt được ‘thủ phạm’ 45kg

Theo đó, khoảng 20h tối 19-6, gia đình bà Đào Thị Sơn (ngụ xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) phát hiện một con trăn đang bò trong vườn để bắt gà.

Phát hiện sự việc, gia đình bà Sơn đã trình báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó lực lượng kiểm lâm và công an nhanh chóng có mặt để bắt con trăn.

Qua kiểm tra ban đầu, con trăn nặng khoảng 45kg, dài khoảng 4m, là loài trăn đất thuộc nhóm IIB.

Ông Trương Bá Khanh - chủ tịch UBND xã Hộ Độ - cho biết con trăn vừa bị bắt nghi do một người dân tại địa phương nuôi nhưng sổng chuồng khi còn nhỏ.

"Thời gian qua người dân địa phương nhiều lần thông tin bị mất gà, có đêm mất cả chục con gà nhưng không nghĩ là bị trăn bắt bởi địa phương là vùng nước mặn, không có đồi núi nên ít có không gian để trăn sinh sống" - ông Khanh nói.

Được biết, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà đã thông báo sự việc đến đại diện Vườn quốc gia Vũ Quang để sớm thả con trăn này về môi trường tự nhiên.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ