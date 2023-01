Các tỉnh nước bạn Lào chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tỉnh Nghệ An

Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, đồng chí Văn-vi-lay Đen-phu-luổng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bô Ly Khăm Xay cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Nhân dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Bô Ly Khăm Xay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Văn-vi-lay Đen-phu-luổng chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thắng lợi mới. Đồng thời chúc mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh ngày càng vững bền, tô thắm thêm mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay tặng hoa và quà chúc mừng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 UBND tỉnh Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn công tác tỉnh Bô Ly Khăm Xay đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lãnh đạo tỉnh Bô Ly Khăm Xay

Trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch của COVID-19, hai tỉnh không có nhiều chuyến thăm thường xuyên nhưng tình cảm của hai tỉnh ngày càng gắn bó mật thiết hơn. Tỉnh Bô Ly Khăm Xay và tỉnh Nghệ An luôn dành cho nhau sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh.

Qua theo dõi tình hình, tỉnh Nghệ An rất vui mừng với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Bô Ly Khăm Xay đạt được trong thời gian vừa qua, với tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 8%. Trong khi đó, năm 2022, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đã rất nỗ lực để phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả khá toàn diện. 27/28 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Thời gian qua, các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã được triển khai rất tích cực, sôi nổi và hiệu quả; đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Hai tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giao thông, vận tải, du lịch, thương mại... giữa hai tỉnh cũng được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, hai tỉnh luôn tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, giao lưu, buôn bán hàng hóa, giao dịch thương mại nhằm thắt chặt quan hệ láng giềng hữu nghị, đồng thời hỗ trợ nhau cùng phát triển. Thời gian qua, cơ quan chức năng hai tỉnh cũng đã phối hợp khảo sát, kiểm tra điểm thực tế đấu nối tuyến đường cao tốc Viêng Chăn – Hà Nội qua cửa khẩu Nậm On – Thanh Thủy. Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay tiếp tục được duy trì...

Lãnh đạo hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Bo Ly Khăm Xay đã không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

* Cũng trong chiều nay, Đoàn công tác các tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Xiêng Khoảng đã đến chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tỉnh Nghệ An. Tiếp đoàn các tỉnh có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng hoa chúc mừng năm mới lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn

Đồng chí Khon-pạ-phăn Lương-sỉ-chăn-thong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hủa Phăn bày tỏ vui mừng với những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Khon-pạ-phăn Lương-sỉ-chăn-thong chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An năm mới gặt hái được nhiều thành công; tiếp tục tục giành được thành tựu to lớn hơn nữa; chúc mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Nghệ An ngày càng thắt chặt và bền vững hơn.

Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng chúc Tết Nguyên đán lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Nhân dịp năm mới Quý Mão 2023, đồng chí Nò-bi Hả-tồng-pao - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà; chúc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và hai tỉnh Nghệ An – Xiêng Khoảng nói riêng ngày càng xanh tươi, đời đời bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các tỉnh dành cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn