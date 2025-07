Nghệ An: Xử lý triệt để hành vi gây ô nhiễm môi trường

Lực lượng chức năng xử lý các bao tải chứa xác lợn chết để tránh ô nhiễm lan rộng. Ảnh: Đ.B.

Liên quan đến sự việc, chính quyền xã Nghĩa Khánh (tỉnh Nghệ An) đã huy động lực lượng thu gom, tiêu hủy nhiều bao tải chứa xác lợn chết bị người dân vứt bừa bãi tại bãi rác Bến Đan và một số vườn keo. Ông Phạm Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh cho biết: Ngay khi nhận được phản ánh, UBND xã đã lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường, lấy mẫu gửi cơ quan chức năng xét nghiệm và yêu cầu cơ quan Công an vào cuộc xác minh điều tra, xử lý nghiêm.

Đáng lo ngại, đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện xác lợn chết tại khu vực này. Người dân địa phương cho biết, tình trạng vứt lợn chết từng nhiều lần tái diễn gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh.

Tại xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An), tình trạng xác lợn trôi nổi trên kênh N2, tuyến kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất của hàng trăm hộ dân khá phức tạp.

Theo chị Nguyễn Thị Hoa (trú xã Minh Châu), nhiều hôm, xác lợn chết nổi giữa dòng kênh, do đang bị phân hủy nên gây mùi hôi thối. Chúng tôi phản ánh lên chính quyền, mỗi lần như vậy, xã đều phải cử người vớt, rồi chôn lấp.

Ông Lê Thế Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết, chỉ trong một tuần qua, địa phương đã huy động người đi vớt xác lợn tới 3 lần. Do tuyến kênh này chảy qua nhiều xã trước khi về Minh Châu nên việc xác định nguồn gốc rất khó. Xã đang khảo sát lắp lưới chắn và tăng cường giám sát để ngăn tình trạng này tái diễn.

Trước đó, tại xã Quảng Châu (tỉnh Nghệ An) cũng đã phát hiện và tiêu hủy 5 con lợn chết trôi nổi trên các tuyến kênh 142 và kênh N8. Bà Đinh Thị Trang - Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Châu, chia sẻ: Công tác thu gom rất vất vả do xác lợn đã phân hủy nặng. Nhiều đơn vị từ chối hỗ trợ vì lo ô nhiễm thiết bị máy móc. Chúng tôi phải liên hệ nhiều nơi, tìm vị trí chôn lấp an toàn và xử lý bằng hóa chất, vôi bột để tránh phát tán mầm bệnh. Việc vứt lợn chết ra môi trường còn xảy ra dọc tuyến sông Vinh, ven sông Lam, hay tại kênh Lê Xuân Đào… người dân cũng từng nhiều lần phát hiện xác lợn chết trôi nổi, bị vứt bừa bãi xuống dòng sông.

Nghệ An hiện có đàn lợn lên tới 1 triệu con, trong khi dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều xã như: Anh Sơn, Yên Thành, Đô Lương, Quỳnh Lưu… Việc vứt xác lợn chết bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, đất đai, mà còn làm mầm bệnh nguy cơ phát tán nhanh chóng, đe dọa đàn gia súc khỏe mạnh và an toàn thực phẩm.

Trước tình hình này, ngày 15/7, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương tập trung khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch, tăng cường giám sát và xử phạt nghiêm hành vi vi phạm. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không được giấu dịch, càng không được tự ý vứt xác động vật chết ra môi trường.

Ông Trần Võ Ba - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, nhấn mạnh: Các xã cần lập đội tuần tra, bố trí camera tại các điểm nóng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để xử lý triệt để hành vi vứt xác lợn ra môi trường. Chúng tôi khuyến khích người dân khi phát hiện xác động vật chết cần báo ngay cho chính quyền để tiêu hủy đúng quy trình.

Tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường ở Nghệ An là hồi chuông cảnh báo về sự lỏng lẻo trong quản lý và ý thức cộng đồng. Đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ môi trường, mà còn là trách nhiệm đối với sức khỏe và sinh kế của hàng triệu người. Đã đến lúc các cấp chính quyền và người dân phải hành động quyết liệt, coi việc ngăn chặn hành vi vứt xác lợn chết như một nhiệm vụ khẩn cấp, để bảo vệ môi trường sống và ngăn chặn dịch bùng phát.

Theo Nghị định 90/2017/NĐCP, hành vi vận chuyển hoặc vứt bỏ gia súc, gia cầm chết ra môi trường có thể bị phạt 5 - 6 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy vật nuôi liên quan. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử phạt còn khó khăn do khó truy tìm người vi phạm, đặc biệt ở các khu vực kênh rạch liên xã. Thậm chí, nếu hành vi vứt xác lợn gây hậu quả nghiêm trọng, làm bùng phát dịch bệnh diện rộng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người và động vật.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn