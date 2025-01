Nghệ An: Xử lý hơn 2.670 trường hợp vi phạm theo Nghị định 168

Cũng theo số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cung cấp, tính đến ngày 15/12/2024, toàn tỉnh đã có 18.064 xe ô tô đăng ký mới, tăng gần 3.000 xe so với năm 2023. Dự báo, trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, số lượng ô tô đăng ký mới ở Nghệ An sẽ còn tăng thêm khoảng 2.000 xe, đưa tổng số xe ô tô đăng ký mới trong năm nay lên mức kỷ lục 20.000 xe. Với lượng xe đăng ký mới tăng mạnh, Nghệ An tiếp tục đứng thứ 3 cả nước về số lượng ô tô đăng ký mới, chỉ sau TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.