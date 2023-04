Nghệ An: Xử lý đối tượng “chặt chém” khách gửi xe tại phố biển Cửa Lò

Sáng 16/4, Công an phường Nghi Hương, Tx.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã triệu tập đối tượng Trần Thọ Được (SN 1993), trú khối Hồng Phong, phường Nghi Hương, Tx.Cửa Lò để làm rõ về hành vi vi phạm dịch vụ thu giữ xe trong ngày khai trương Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023.

Các đối tượng tự mở bãi gửi xe tạm và thu phí của khách.

Trước đó, người dân, du khách phản ánh tình trạng tăng giá vé tại các điểm giữ xe tạm trong đêm tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch 2023 (tối 14/4/2023). Nhận được thông tin, Công an phường Nghi Hương, Công an Tx.Cửa Lò đã tiến hành vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bước đầu công an phường đã làm rõ, bãi xe tự phát do Trần Thọ Được mở tại đường ngang số 13 thuộc khối Mỹ Thắng, phường Nghi Hương. Tại đây, Được đã có hoạt động thu giữ 30.000đ/xe máy và 80.000đ/xe ô tô. Hành vi này đã vi phạm quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Vé xe máy 30.000 đồng, còn ô tô 80.000 đồng.

Hiện, Cơ quan công an đang hoàn chỉnh thủ tục để tham mưu xử lý theo quy định. Đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ các cơ sở nhận giữ trông xe khác vi phạm quy định.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn