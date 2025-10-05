Nghệ An: Xô xát khi múa lân, thiếu niên bị n.ém vật nhọn vào mặt gây trọng thương

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 4/10, tại khu vực một bờ hồ trong khu đô thị thuộc xã Đông Sơn cũ, nay là xã Lương Sơn (Nghệ An).

Thời điểm này, trong quá trình giao lưu, các thành viên tham gia múa lân nảy sinh mâu thuẫn, sau đó hẹn nhau ra khu vực bờ hồ để “nói chuyện”.

Nạn nhân được cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, sau đó được chuyển đi bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị

Trong lúc hỗn loạn, em N.X.T (SN 2009, trú tại xã Lạc Sơn cũ – nay là xã Thuần Trung) bị một đối tượng ném thanh thép tròn trúng vào mặt. Cú ném mạnh khiến thanh thép xuyên từ vùng mũi ra phía sau đầu, gây thương tích đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trước khi được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Hiện Công an xã Lương Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác minh danh tính các đối tượng có liên quan và tiến hành các bước xử lý theo quy định.

