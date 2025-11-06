Xe tải đâm hàng loạt phương tiện trong ngõ ở Hà Nội rồi bỏ trốn

Theo lời kể của một nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, ông nghe thấy tiếng va chạm mạnh và khi chạy ra thì thấy chiếc ô tô tải lao rất nhanh trong ngõ, va quệt 2 xe máy dựng bên đường rồi tông vào nhà số 70 (tổ 30, ngõ 197 Hoàng Mai). Sau đó, xe tiếp tục đâm trúng một cô gái điều khiển xe máy mang biển số thuộc tỉnh Ninh Bình.

Hàng loạt phương tiện bị hư hỏng sau va chạm. (Ảnh: Đình Hiếu)

Chưa dừng lại, chiếc ô tô tải còn tông liên tiếp vào ô tô mang BKS 30E-352.XX, ô tô 29K-056.XX cùng một xe máy điện đang đỗ ven đường. Sau khi gây tai nạn, phương tiện bỏ chạy về hướng ngõ 92 Mai Động.

Theo thống kê ban đầu, riêng trong ngõ 197 Hoàng Mai, xe tải đã đâm trúng tổng cộng 4 xe máy và 2 ô tô, khiến 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, đồng thời làm hư hỏng phần tường, đèn và gạch ốp lát của nhiều nhà dân.

Phương tiện gây tai nạn bỏ lại hiện trường. (Ảnh: Đình Hiếu)

Đến khoảng 20h cùng ngày, tài xế điều khiển ô tô tải tiếp tục di chuyển đến ngõ 785 Hoàng Mai, sau đó bỏ lại phương tiện và rời khỏi hiện trường.

Phương tiện gây tai nạn liên hoàn cho nhiều phương tiện trong ngõ. (Ảnh: Cắt từ video)

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, trong quá trình bỏ chạy, xe tải còn va chạm với một xe máy trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (đường Giải Phóng), khiến một người bị thương.

Hiện, Đội CSGT đường bộ số 4 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội để truy tìm tài xế và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV