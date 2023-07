Xe tải đâm hàng loạt phương tiện và người dân đứng bên đường, 48 người tử vong

Các hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy các mảnh vỡ của một số xe buýt nhỏ cùng một chiếc xe tải bị lật, trong khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Theo ông Geoffrey Mayek, chỉ huy cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 30/6 (giờ địa phương), khi chiếc xe tải đang di chuyển về phía thị trấn Kericho mất lái đâm vào 8 ôtô khác cùng một số xe máy và người dân đứng bên đường, những người bán hàng rong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng xác nhận cho đến nay đã có 48 người thiệt mạng, 30 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu. Cảnh sát cho rằng vẫn còn 1-2 người bị mắc kẹt dưới gầm xe tải. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các nhà lãnh đạo Kenya, trong đó có Tổng thống William Ruto đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Theo số liệu từ Cơ quan An toàn và Giao thông Quốc gia Kenya, ít nhất 4.690 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn đường bộ xảy ra năm 2022. Trong một phát biểu đưa ra hồi tháng 12/2022, Bộ trưởng Giao thông Kenya Kipchumba Murkomen nhấn mạnh hầu hết các vụ tai nạn giao thông đường bộ ở nước này đều do yếu tố con người, trong đó có lái xe khi say rượu, bia, chạy quá tốc độ và vượt ẩu.

Tác giả: BẢO NAM

Nguồn tin: giaothonghanoi.kinhtedothi.vn