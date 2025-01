Nghệ An thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: PV

Theo đó, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống; kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng kiểm tra, cơ quan tham mưu, quản lý an toàn thực phẩm của các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chế độ kiểm tra, kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo kế hoạch; thời gian kiểm tra từ ngày 10/1 - 10/3/2025.

Ông Trần Xuân Học, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn; ông Trần Như Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Trưởng đoàn; ông Võ Minh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Công Thương làm Phó Trưởng đoàn; ông Lê Phi Hùng, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế làm Phó Trưởng đoàn và các thành viên.

Theo đó, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thiết lập hồ sơ vụ việc và xử phạt vi phạm hành chính đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định; báo cáo kết quả kiểm tra cho người, cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Kinh phí hoạt động của đoàn kiểm tra do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm bố trí, thanh toán theo quy định hiện hành. Công tác phí và chế độ khác cho các thành viên đoàn do đơn vị cử người chi trả theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn