Sa lưới sau gần 30 năm trốn truy nã ở nước ngoài

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 12/3/1997, tại huyện Kỳ Sơn cũ (tỉnh Nghệ An), Mùa Nênh Thông trong lúc vận chuyển 1 ba lô chứa đựng 6,2kg thuốc phiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Lợi dụng sơ hở, Thông nhanh chân tẩu thoát, bỏ trốn sang Lào và bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã đặc biệt về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Mùa Nênh Thông sa lưới sau gần 30 năm trốn truy nã tại Lào

Trong quá trình lẩn trốn tại Lào, suốt 4 năm đầu Thông sống ẩn náu trong rừng, hoạt động tại khu vực biên giới để dễ bề chạy thoát nếu bị phát hiện. Về sau, khi thấy tình hình lắng xuống, đối tượng thay tên, đổi họ, nhập quốc tịch Lào và kết hôn với người địa phương, sinh sống tại vùng cư trú của đồng bào Mông ở tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Tuy nhiên, Thông vẫn liên tục thay đổi nơi cư trú đến những nơi có địa hình hiểm trở để che giấu thân phận, gây khó khăn cho việc truy bắt của lực lượng Công an.

Sau hàng chục năm kiên trì rà soát, lần theo dấu vết, xác minh nguồn tin, các mối quan hệ của đối tượng, đồng thời duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Xiêng Khoảng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã xác định được chính xác nơi ẩn náu của Mùa Nênh Thông.

Ngày 10/6, tại bản Phôn Sa Vẳn (huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì, phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Lào và Công an tỉnh Xiêng Khoảng đã bắt giữ thành công Mùa Nênh Thông, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ngay sau đó đối tượng được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An quy án.

Hiện việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Tình

Nguồn tin: congan.com.vn/vu-an