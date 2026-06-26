Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa hạ nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng

Mưa lớn ở trung tâm phường Thành Sen, Hà Tĩnh chiều 26-6 - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 14h30 chiều 26-6, mây đen kéo về ở các xã Văn Kiều, Thần Lĩnh, Phúc Lộc, Văn Hiến… (tỉnh Nghệ An). Sau đó, người dân ở các xã này thấy mưa lớn trút xuống. Dù cơn mưa chỉ kéo dài hơn 15 phút song nhiều người vẫn ví đây như là "cơn mưa vàng".

"Hơn một tháng qua, ở xã tôi không có mưa, nắng nóng kéo dài khiến đời sống như bị đảo lộn. Nước các hồ đập xuống thấp, không đủ nước tưới cho lúa vụ hè thu.

Chi phí sinh hoạt tiền điện đều tăng vọt vì phải sử dụng điều hòa, quạt suốt cả ngày", anh Nguyễn Hữu Sự - 34 tuổi, ngụ xã Văn Kiều, Nghệ An - nói.

Cùng thời điểm, nhiều khu dân cư ở TP Hà Tĩnh (cũ) như phường Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập… cũng xuất hiện một đợt mưa dông.

Tại xã Cẩm Bình, gió lốc cuốn bay mái tôn của nhà dân ra quốc lộ 1.

Mưa dông cuốn bay mái tôn nhà dân ra quốc lộ 1, chiều 26-6 - Ảnh: RỒNG VIỆT

Suốt hơn một tháng qua, tại Nghệ An và Hà Tĩnh xảy ra đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt phổ biến từ 38 - 40 độ C, không có mưa và xảy ra các vụ cháy rừng.

Theo Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, ngày 26-6, do rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén dịch dần xuống phía nam đầy dần lên nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa ở xã Văn Kiều, Nghệ An chiều 26-6. Dù cơn mưa chỉ kéo dài hơn 15 phút song nhiều người vẫn ví đây như là "cơn mưa vàng" - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm Ngày 26-6, theo Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng Nghệ An, qua dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 26-6 đến 4-7, tỉnh Nghệ An tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45-50%. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp kèm theo thiếu hụt lượng mưa trong 3 tuần qua dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, có khả năng gây thiệt hại về rừng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An thông tin cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) đối với 67 xã và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) với 55 xã. Các địa phương cần hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, dùng lửa để xử lý thực bì. Xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng từ cấp IV (cấp nguy hiểm) trở lên.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ