Nghệ An triển khai cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến 100%

Từ ngày 5/9/2025, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An chính thức áp dụng hình thức giải quyết trực tuyến 100% hồ sơ đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) cho công dân Việt Nam. (Ảnh: Minh họa)



Theo quy định, người dân muốn thực hiện thủ tục phải có dữ liệu GPLX trong hệ thống quản lý của Cục Cảnh sát giao thông, giấy khám sức khỏe điện tử hợp lệ, GPLX còn hiệu lực và đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Hồ sơ được nộp trực tuyến tại địa chỉ: https://dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn.

Sau khi hoàn tất, công dân có thể lựa chọn nhận GPLX tại cơ quan cấp đổi hoặc qua dịch vụ bưu chính. Mức phí khi thực hiện trực tiếp là 135.000 đồng, còn khi làm trực tuyến chỉ còn 115.000 đồng.

Để hỗ trợ người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các xã, phường sẽ bố trí cán bộ hướng dẫn, giúp công dân thao tác và nộp hồ sơ trên nền tảng dịch vụ công.

Chủ trương này được triển khai theo Văn Bản số 5421/C08-P5 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), với mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ cung cấp trực tuyến toàn trình 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện, trong đó có thủ tục cấp đổi GPLX. Đồng thời, phấn đấu ít nhất 80% hồ sơ được xử lý trên môi trường số.

Việc triển khai đồng bộ tại Nghệ An không chỉ khẳng định quyết tâm cải cách hành chính của lực lượng Công an mà còn mở ra cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ công minh bạch, nhanh gọn và tiết kiệm hơn.

Tác giả: Lê Đình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn