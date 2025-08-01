Chưa nhận giấy phép lái xe vẫn có thể tham gia giao thông

Chiều 28-8 Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp với Trung tâm Báo chí thành phố tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải - Sở Xây dựng TP HCM, đã trả lời về vấn đề xe điện 4 bánh phục vụ khách du lịch gặp khó khăn khi đáp ứng quy định của Nghị định 165/2024. Ông cho biết quan điểm của thành phố là không để doanh nghiệp "đứt gãy" hoạt động, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn giao thông và tuân thủ pháp luật.

Về giải pháp trước mắt, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với UBND các địa phương khảo sát, lựa chọn tuyến đường đáp ứng điều kiện cho xe điện 4 bánh lưu thông (tốc độ tối đa 30 km/giờ). Các khu vực được nhắc đến gồm trung tâm TP HCM (các phường Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn, An Đông, Chợ Quán) và điểm du lịch nổi bật ở Vũng Tàu, Tam Thắng, Côn Đảo. Dự kiến trong tháng 9-2025, phương án cụ thể sẽ được hoàn tất để trình UBND thành phố xem xét.

Ông Nguyễn Quốc Vinh trả lời báo chí

Về lâu dài, TP HCM sẽ kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Nghị định 165 theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương quyết định phương án tổ chức giao thông phù hợp thực tiễn. Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, cách tiếp cận này không chỉ tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy mô hình giao thông xanh, giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Cũng tại cuộc họp báo, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng CSGT - Công an TP HCM, cho biết hơn 138.600 hồ sơ tồn đọng liên quan việc cấp giấy phép lái xe trên địa bàn đã được giải quyết. Trong đó, 60.000 giấy phép lái xe đã được phát, 78.600 hồ sơ còn lại được xử lý dữ liệu nhằm bảo đảm thông tin chính xác cho người dân.

Về nguyên nhân tồn đọng, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam lý giải do nguồn phôi thẻ PET từ Bộ Công an cung ứng chưa kịp thời. Trước tình huống này, CSGT đã tập trung nhập dữ liệu thí sinh thi đạt vào hệ thống VNeID. Nhờ đó, người dân dù chưa nhận bằng lái nhựa vẫn có dữ liệu điện tử hợp lệ, đủ điều kiện tham gia giao thông.

Tác giả: G.Nam

Nguồn tin: Báo Người lao động