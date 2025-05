Nghệ An trao giải các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cấp tỉnh đợt 2, giai đoạn 2021 – 2025, gồm: 4 giải Quảng bá: - Sách: “Đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An học tập và làm theo Bác Hồ” USB: Ghi âm, chuyển ngữ sang tiếng Mông và tiếng Thái từ bản sách “Đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An học tập và làm theo Bác Hồ” - Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; - Xuất bản 16 đầu sách với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Nhà Xuất bản Nghệ An; - Sách: Mặt trận Nghệ An trong lòng dân; Sách: Gương sáng nhiệm kỳ (Tuyển chọn những bài viết về tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Mặt trận tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024) – Uỷ ban MTTQ tỉnh; - Tuyên truyền: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường - Ban Quản lý quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ. 07 giải Nhất: - Báo hình: Di sản từ trái tim - Nguyễn Thị Khánh Ly - Lang Văn Linh -Nguyễn Thị Minh Tân - Vũ Thị Lê Mai; - Báo in: Huyền thoại một "Thủ lĩnh người Mông" - Vũ Toàn; - Báo điện tử: Phát triển bản làng, vững vàng biên giới - Thành Chung - Thành Cường - Hải Thượng; - Tiểu thuyết: Hoa trên đỉnh núi - Nhật Thành; - Ca khúc: Di chúc Bác Hồ - Nhạc: Trần Văn Hồng, Thơ: Dương Đình Văn; - Bộ ảnh: Thi công đường dây 500KV mạch 3 trên quê hương Bác - Quốc Đàn; - Tranh trổ giấy: Thi công cầu vượt cao tốc Bắc - Nam qua Sông Lam - Hồ Thiết Trinh; 13 giải Nhì: - Truyền hình: GS.VS Đinh Văn Nhã, những thành tựu vươn tầm thế giới - Lê Xuân - Duy Khánh - Trần Đô - Đình Tuấn; - Truyền hình: Chắp cánh ước mơ nơi biên cương - Hải Thượng - Thanh Nhàn; - Báo in: Nâng cao sức chiến đấu của chi bộ thôn, bản khu vực biên giới: Nhiệm vụ thường xuyên, không ngừng nghỉ - Viết Lam - Thùy An; - Báo in: Trường Sa - Kiên cường nơi đầu sóng - Nguyễn Tiến Đông - Ngô Quang An; - Báo điện tử: Vệt bài: “Đảng viên tiên phong - nhìn từ trận lũ quét lịch sử ở Kỳ Sơn” (3 bài) - Nguyễn Hương Sơn, Phùng Tiến Quốc; - Báo điện tử: Chuyện về xóm trưởng người Thổ ở Nghệ An trồng chuối xuất khẩu - Châu Lan - Quang An; - Tập truyện ngắn: Ngày trở về - Nguyễn Thị Minh Thìn; - Chùm bút ký 4 bài: Đọng mãi Trường Sa (5/2024), Về nơi mây ngàn gió núi (3/2024), Gieo chữ miền biên viễn (11-12/2022), Vàng xanh Quế Phong (11-12/2023) - Vi Hợi; - Ca khúc: Tiếng lòng của người vùng cao - Lô Thế Anh; - Ca khúc: Tự hào Nghệ An - Nguyễn Thế Thắng; - Bộ ảnh: Nông nghiệp ứng dụng cao của Tập đoàn TH True Milk trên đất Nghệ An - Lê Quang Dũng; - Tranh trổ giấy: Nhịp sống mới - Nguyễn Đình Truyền; - Tranh cổ động: Ký ức Điện Biên 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ - Lê Ngọc Thể.