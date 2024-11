Nghệ An: Trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới”

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Báo cáo viên pháp luật tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị





Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An nêu rõ, ngày 9/11 đã được Đảng, Nhà nước lựa chọn là "Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định giá trị, vai trò của Hiến pháp, pháp luật đối với đời sống xã hội, lan tỏa tinh thần dân chủ - pháp quyền, ý thức chấp hành pháp luật, nhắc nhở chúng ta sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Trong năm 2024, tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều hoạt động PBGDPL hiệu quả, bao gồm việc ban hành văn bản chỉ đạo và triển khai, tổ chức 11.198 buổi tuyên truyền trực tiếp cho hơn 1,2 triệu lượt người, tổ chức 284 cuộc thi thu hút hơn 3,2 triệu lượt người dự thi, và phát hành gần 500.000 bản tài liệu tuyên truyền.

Nhiều đơn vị, địa phương đã chú trọng lựa chọn triển khai hình thức, xác định nội dung, tạo điểm nhấn trong công tác PBGDPL nhằm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Công tác PBGDPL tại Nghệ An được thực hiện đa dạng và sáng tạo, từ việc tổ chức các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại nhiều địa phương, đến việc xây dựng mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Bên cạnh đó, công an tỉnh đã triển khai nhiều mô hình an toàn phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy tại 482 khu dân cư.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương đã báo cáo tham luận về kết quả PBGDPL trên các lĩnh vực; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả hơn công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Tiếp đó, Hội nghị đã tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới” năm 2024.

Theo kết quả tổng hợp, sau 4 tuần diễn ra cuộc thi (từ 9/9 đến 7/10/2024) toàn tỉnh đã có hơn 2,4 triệu lượt tham gia, với gần 547.000 lượt đạt điểm tối đa (15/15 điểm), chiếm tỷ lệ 22,03%. Căn cứ Thể lệ và kết quả tham gia dự thi, Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định công nhận và trao giải thưởng cho 5 tập thể, 41 cá nhân đạt giải với 44 giải thưởng, trong đó có 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt giải

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL năm 2024.

Đồng thời, biểu dương, đánh giá cao vai trò tham mưu cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, Ban Tổ chức và các thành viên có liên quan cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu văn bản pháp luật mới” năm 2024 trên Cổng TTĐT tỉnh của UBND tỉnh và sự vào cuộc của các cấp, các ngành để cuộc thi được tổ chức thành công.

Đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng cùng với tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, trình độ dân trí và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân ngày càng cao, đặc biệt năm 2025 là năm đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XX của tỉnh và Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác PBGDPL.

Vì vậy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến những nội dung pháp luật mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2024 và 2025, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận như triển khai Luật Đất đai, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XX của tỉnh và Đại hội XIV của Đảng bằng nhiều hình thức phù hợp với đối tượng, địa bàn, tình hình thực tế.

Đồng thời tiếp tục đổi mới, đa dạng hình thức tổ chức, triển khai Ngày Pháp Luật Việt Nam phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát huy vai trò của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông, báo chí, các thiết chế văn hóa, thông tin cơ sở… trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: congly.vn