Nghệ An trao giải hội thi giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT

Ban tổ chức trao giải cho 14 học sinh đạt giải Nhất Hội thi giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông cấp tỉnh lần thứ II, năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

Hội thi năm nay có sự tham gia của 657 học sinh đến từ 73 trường THPT trên toàn tỉnh. Nội dung thi tập trung vào các chủ đề nằm trong Chương trình Giáo dục quốc phòng an ninh lớp 10, 11 và 12 đánh giá về nhận thức các vấn đề quân sự, quốc phòng.

Học sinh dự thi sẽ tranh tài ở 10 nội dung lý thuyết và thực hành. Ảnh: Hồ Lài

Ở phần thi thực hành, các thí sinh tham gia các phần thi về điều lệnh đội ngũ, phần thực hành cá nhân như tháo lắp súng AK, ném lựu đạn xa trúng đích, các tư thế vận động trong chiến đấu…

Qua đánh giá của ban tổ chức, phần thực hành được các thí sinh thể hiện khá tốt. Nhiều đơn vị có sự tập luyện công phu nên đã thực hiện được yêu cầu nội dung thi từ thể hiện của từng cá nhân, tiểu đội trưởng và phối hợp đồng đội tốt.

Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức tổng kết Hội thi giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông cấp tỉnh lần thứ II, năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

Tại lễ tổng kết, ông Võ Văn Mai – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An gửi lời chúc mừng đến các học sinh, tập thể đã nỗ lực, đạt thành tích tại hội thi. Lãnh đạo Sở GD&ĐT khẳng định, hội thi Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh THPT cấp tỉnh lần thứ II, năm 2025 diễn ra đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Bà Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao giấy khen cho học sinh đạt giải Nhất tại hội thi. Ảnh: Hồ Lài

Qua thể hiện của học sinh tại các nội dung thi cho thấy công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường THPT có chuyển biến mạnh. Qua Hội thi, Sở và các nhà trường có thêm căn cứ để đánh giá chất lượng, sự quan tâm đến công tác giáo dục quốc phòng an ninh của các nhà trường, từ đó có giải pháp để thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018 môn Giáo dục quốc phòng an ninh cấp THPT ban hành theo Thông tư số 46 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh và năng lực vận dụng các kiến thức, kĩ năng quân sự vào cuộc sống.

Ông Võ Văn Mai trao giấy khen cho 16 tập thể đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. Ảnh: Hồ Lài

Đây là Hội thi lần thứ 2 cấp tỉnh nhưng là lần đầu tiên theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Lần thứ nhất Hội thao giáo dục quốc phòng, an ninh được tổ chức cách đây 5 năm. Học sinh đạt giải ở cuộc thi này được công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh, tương đương các môn văn hóa khác trong chương trình GDPT 2018.

Trường THPT Thanh Chương 3 (huyện Thanh Chương) đạt giải Nhất tập thể tại hội thi. Ảnh: Hồ Lài

Kết thúc hội thi ban tổ chức đã công nhận 327 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2025. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng giấy khen cho 14 học sinh đạt giải Nhất, xuất sắc nhất hội thi.

Danh sách 14 học sinh giành giải Nhất tại Hội thi giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông tỉnh Nghệ An:

Ban tổ chức cũng đã khen thưởng cho 16 đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Tư tập thể của hội thi. Trong đó, giải Nhất hội thi được trao tập thể Trường THPT Thanh Chương 3; giải Nhì thuộc về Trường THPT Con Cuông, Trường THPT Diễn Châu 3 và Trường THPT Diễn Châu 4; giải Ba thuộc về Trường THPT Diễn Châu 2, Trường THPT Hoàng Mai, Trường THPT Nghi Lộc 5, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Bắc Yên Thành; giải Tư thuộc về các trường: THPT Tân Kỳ, THPT Quỳnh Lưu 2, THPT Nam Đàn 1, THPT Hoàng Mai 2, THPT Phan Đăng Lưu và THPT Nguyễn Duy Trinh.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn