Khu đô thị mới Vinh Tân: Chậm tiến độ, hạ tầng xuống cấp, rủi ro gia tăng

Dự án Khu đô thị mới Vinh Tân tại phường Vinh Tân, TP. Vinh (Nghệ An) do Công ty Cổ phần Tập đoàn TECCO làm chủ đầu tư, với diện tích hơn 16,6ha, với tổng vốn đầu tư 518 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm 111 nhà biệt thự 250-300m2 căn hộ (4 khu Biệt Thự); 191 căn nhà liền kề 150m2/căn; Chung cư cao tầng 5-17 tầng 60-75m2/căn DT (5 toà chung cư); Công trình thương mại 10.850m2.

Theo Văn bản số 215/UBND-XD ngày 13/1/2015 của UBND tỉnh Nghệ An, dự án phải hoàn thành trước ngày 31/12/2019. Dù vậy, đến nay, nhiều hạng mục vẫn chưa được hoàn thiện, thậm chí đã xuống cấp trong quá trình sử dụng.

Ghi nhận thực tế và phản ánh từ chính quyền địa phương cho thấy hệ thống giao thông nội khu đang trong tình trạng hư hỏng đáng kể. Các tuyến đường như số 01, 8, 13, 14… xuất hiện hiện tượng bong tróc, lún sụt, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tuyến đường số 01 – trục giao thông chính của dự án – dù có lưu lượng phương tiện lớn nhưng vẫn chưa được hoàn thiện đồng bộ.

Tình trạng “mưa ngập, nắng đọng” diễn ra thường xuyên tại khu vực này cho thấy những hạn chế trong thiết kế và thi công hạ tầng. Người dân sinh sống dọc tuyến đường phản ánh đã nhiều lần kiến nghị, song việc khắc phục vẫn chưa được triển khai dứt điểm.

Không chỉ giao thông, hệ thống thoát nước tại khu đô thị cũng bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều đoạn mương xuống cấp, tắc nghẽn khiến khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng cục bộ khi mưa lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn làm suy giảm giá trị bất động sản trong khu vực.

Trước thực trạng trên, UBND phường Trường Vinh đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, lập phương án sửa chữa, với thời hạn hoàn thành trong đầu năm 2026. Đồng thời, Sở Xây dựng Nghệ An cũng yêu cầu doanh nghiệp bố trí nguồn lực để khắc phục đồng bộ các hạng mục hạ tầng thiết yếu như giao thông, thoát nước, chiếu sáng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, việc triển khai vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt, nhiều khu vực tiếp tục trong tình trạng xuống cấp kéo dài.

Bên cạnh vấn đề hạ tầng, yếu tố an toàn trong khu đô thị cũng đang đặt ra nhiều lo ngại. Một trong những điểm đáng chú ý là khu vực hồ nước sâu nằm trong dự án nhưng chưa được đầu tư hệ thống bảo vệ đầy đủ.

Theo yêu cầu của Sở Xây dựng Nghệ An, chủ đầu tư phải hoàn thiện lan can bảo vệ và hệ thống tiêu úng trước ngày 30/4/2026 nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi. Tuy nhiên, đến nay, khu vực này vẫn chưa được rào chắn đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Song song với đó, tình trạng thiếu quy hoạch bãi đỗ xe cũng đang tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng nội khu. Việc đỗ xe tràn lan trên lòng, lề đường không chỉ cản trở giao thông mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị. Những hình ảnh nhếch nhác, lộn xộn tại một dự án được kỳ vọng hiện đại đang đặt ra dấu hỏi về năng lực quản lý và vận hành.

Các tồn tại tại Khu đô thị mới Vinh Tân thực tế đã được cơ quan chức năng chỉ ra từ trước. Tại Văn bản số 11337/UBND-CN ngày 23/10/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc khắc phục các vi phạm, hoàn thiện nghĩa vụ tài chính và hồ sơ pháp lý liên quan.

Đáng chú ý, phía Tập đoàn TECCO cũng đã có văn bản cam kết tiến độ, đồng thời chấp nhận chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng các nội dung đã đề ra. Tuy nhiên, theo phản ánh từ địa phương, việc thực hiện các cam kết này vẫn chưa đạt yêu cầu.

Đại diện Phòng Kinh tế phường Trường Vinh cho biết, dù đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc, đến nay vẫn chưa ghi nhận động thái khắc phục rõ ràng từ phía chủ đầu tư.

Thực trạng bất cập tại Khu đô thị mới Vinh Tân đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xử lý dứt điểm. Những tồn tại kéo dài tại dự án không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cư dân mà còn tác động tiêu cực đến niềm tin của nhà đầu tư.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn