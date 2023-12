Nghệ An: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3 tỷ USD

Theo thống kê, tính đến tháng 12/2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 475 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan với tổng số 56.847 tờ khai xuất, nhập khẩu (tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2022). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là đá vôi và bột đá vôi trắng các loại, dăm gỗ, clinker, loa điện thoại di động, tai nghe, các sản phẩm điện tử, hàng may mặc đã gia công… Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm thép cuộn cán nóng, máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, nhôm cuộn, giấy đóng hộp sữa, nguyên liệu may mặc của hàng gia công, sản xuất xuất khẩu, nhựa đường, dầu diezel, dầu cọ tinh luyện…

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3,141 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu là 1,871 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu là 1,269 tỷ USD (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022). Tính đến ngày 14/12, tổng số thu nộp ngân sách nhà nước là 1.177 tỷ đồng, đạt 94,23 % chỉ tiêu pháp lệnh (1.250 tỷ đồng). Dự kiến đến ngày 31/12 đạt 1.255 tỷ đồng, đạt 100,4% chỉ tiêu pháp lệnh.

Cục Hải quan Nghệ An.



Được biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư trên địa bàn, tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, tăng thu cho ngân sách, năm 2023 Cục Hải quan Nghệ An đã tập trung vào các nhiệm vụ: Giám sát quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; Giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quy trình thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu và các hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Tác giả: Quang Trường

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn