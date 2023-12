1 nhà thầu tham dự gói thầu 261 tỷ đồng tại Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Trong tỉnh

Gói thầu số 08 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị các hạng mục: hệ thống điều hòa, điện nhẹ, khí y tế, vận chuyển mẫu bệnh phẩm, nội thất phòng mổ (thuộc hạng mục khối nhà chính) thuộc Dự án Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An (giai đoạn 2) có dự toán 261,567 tỷ đồng vừa được mở thầu ngày 13/12/2023. Gói thầu do Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An làm Chủ đầu tư.