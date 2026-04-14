Nghệ An tổ chức tập huấn triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại hội trường Công an tỉnh đến điểm cầu Công an các xã, phường trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn thông qua Chương trình Hội nghị

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 (Luật số 117/2025/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2026 có nhiều nội dung mới so với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 (Luật số 29/2018/QH14), tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tháo gỡ các điểm nghẽn trong tổ chức, vận hành chính quyền, địa phương 02 cấp; bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta với điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết.

Hội nghị tập huấn triển khai thi hành Luật Bảo vệ BMNN mới nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung căn bản của Luật và văn bản hướng dẫn thi hành; qua đó, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, hành động và công tác triển khai thực hiện của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan hệ thống chính trị các cấp về pháp luật bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết: Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo bảo vệ BMNN tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các Ban, Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách cụ thể hóa các quy định của Nhà nước về bảo vệ BMNN phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn, lĩnh vực công tác. Nhờ triển khai nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, toàn diện các quy định, biện pháp công tác bảo vệ BMNN, đến nay, nhận thức và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng, giúp kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sơ hở. Nhìn chung trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa phát hiện xẩy ra các vụ lộ hoặc mất BMNN gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục. Thực tế, một số cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức công tác bảo vệ BMNN; ý thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, quá trình tổ chức thực hiện công tác chuyên môn chưa chấp hành nghiêm các quy trình, quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN dẫn đến vi phạm pháp luật phải bị xử lý, như: Việc xác định BMNN và độ mật của BMNN chưa đúng quy định; việc chụp, gửi, giao, nhận, tiêu hủy tài liệu BMNN còn sai quy trình; tình trạng sử dụng máy vi tính kết nối mạng internet để soạn thảo, lưu trữ văn bản, tài liệu có nội dung BMNN còn phổ biến…

Để Hội nghị đạt hiệu quả cao nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe, ghi chép và nghiên cứu tài liệu để nắm vững nội dung Luật mới và Nghị định 63/2026/NĐ-CP, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Sau hội nghị, các đơn vị phải có kế hoạch phổ biến đến 100% cán bộ, người lao động tại cơ quan mình. Các báo cáo viên cần đi sâu vào những vấn đề cốt lõi, giải đáp cụ thể những khó khăn trong thực tế công tác của các đơn vị.

Trung tá Lê Quang Trường - báo cáo viên Công an tỉnh quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ BMNN

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên của Công an tỉnh đã quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; giải đáp các khó khăn, vướng mắc mà đại biểu dự Hội nghị nêu ra. Đặc biệt, các đồng chí báo cáo viên đã phân tích sâu về những nội dung quy định mới được cập nhật, bổ sung, thay thế của pháp luật về bảo vệ BMNN, nhất là bảo vệ BMNN trên không gian mạng, môi trường số... để chuẩn hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó, quán triệt những điều chỉnh, quy định mới theo yêu cầu phát trển kinh tế, xã hội và mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp, tinh gọn và định hướng nâng cao trách nhiệm, tăng tính chủ động trong hoạt động bảo vệ BMNN của cơ quan, tổ chức, địa phương...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn