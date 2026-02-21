Nghệ An tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm tại 55 khu vực

Cử tri xã Chiêu Lưu xem danh sách cử tri được niêm yết tại trụ sở xã. (Ảnh: MAI HOA)

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia thống nhất cho phép 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử của 12 xã được tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Thời gian bỏ phiếu sớm được ấn định vào ngày 13/3/2026 (sớm trước 2 ngày theo ấn định).

Đoàn kiểm tra công tác bầu cử số 4, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Ảnh: KIM OANH

Các địa phương được tổ chức bỏ phiếu sớm gồm các xã miền núi, biên giới có điều kiện giao thông khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán, như: Bắc Lý, Keng Đu, Mường Típ, Na Ngoi, Mỹ Lý, Huồi Tụ, Tri Lễ, Mường Quàng, Môn Sơn, Châu Khê, Hữu Khuông và Tam Thái.

Cụ thể, xã Huồi Tụ có 13 khu vực bỏ phiếu sớm; xã Na Ngoi có 9 khu vực; xã Mường Típ có 7 khu vực; xã Châu Khê có 5 khu vực; xã Tri Lễ có 4 khu vực; xã Bắc Lý có 3 khu vực; xã Mỹ Lý có 3 khu vực; xã Môn Sơn có 3 khu vực; xã Tam Thái có 3 khu vực; xã Keng Đu có 2 khu vực; xã Mường Quàng có 2 khu vực; xã Hữu Khuông có 1 khu vực được tổ chức bỏ phiếu sớm.

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Việc cho phép bỏ phiếu sớm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cử tri ở vùng đặc biệt khó khăn thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thật sự là ngày hội của toàn dân.

Trước đó, căn cứ đặc thù địa bàn rộng, nhiều vùng miền núi, biên giới, giao thông đi lại khó khăn và nguy cơ thiên tai bất thường, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An đã có Tờ trình số 68, ngày 7/2/2026 đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bỏ phiếu sớm ở một số khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn