Nghệ An: Tổ chức nhiều sân chơi, hoạt động trải nghiệm hè cho trẻ em

Đã thành thông lệ, cứ đến 17 giờ chiều các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần, tại sân trường THCS Cẩm Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) hơn 50 em độ tuổi từ 10 đến 16 của lớp năng khiếu bóng chuyền do Đoàn xã Cẩm Sơn tổ chức lại có mặt đông đủ để luyện tập.

Một buổi học võ của các em thanh thiếu nhi ở xã Đức Sơn.

Tham gia lớp bóng chuyền ngoài việc được rèn luyện các kỹ thuật đệm bóng, chuyền bóng, phát bóng, các em còn được tham gia các trò chơi tập thể hấp dẫn, giúp các em nhanh nhẹn, hoạt bát hơn. Em Bùi Gia Nhi, thôn Hội Lâm, xã Cẩm Sơn, vui vẻ chia sẻ: "Được tham gia lớp năng khiếu bóng chuyền em cảm thấy rất vui, vì em rất thích bộ môn này, nhưng điều vui nhất là em được quen nhiều bạn mới và đây là kỳ nghỉ hè ý nghĩa nhất của em".

Chị Đỗ Anh Nghĩa, Bí thư đoàn xã Cẩm Sơn, Anh Sơn (Nghệ An), cho hay: Vào dịp hè này, đoàn xã Cẩm Sơn có hơn 700 em học sinh về tham gia sinh hoạt Với đặc thù của địa phương 100% là thanh thiếu nhi ở vùng nông thôn, có 3 bản đồng bào dân tộc Thái, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, điều kiện để tham gia các hoạt động, các môn thể thao rất ít.

Ngay sau khi học sinh trên địa bàn được nghỉ hè, Ban Chấp hành Đoàn xã đã tổ chức tiếp nhận các em trong độ tuổi từ 6 đến dưới 16 tuổi về sinh hoạt tại địa phương.

BTV huyện đoàn đề ra mục tiêu từ nay đến hết kỳ nghỉ hè sẽ tổ chức 21 lớp dạy bơi.

Để các em có một kỳ nghỉ hè vui tươi, an toàn và ý nghĩa, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động; giao cho từng Chi đoàn triển khai các hoạt động thiết thực vào các buổi sinh hoạt hè như: Tổ chức các trò chơi tập thể, giao lưu văn nghệ…

Hiện nay Đoàn xã đã mở 1 lớp học năng khiếu bóng chuyền, sắp tới sẽ mở 1 lớp dạy bơi cho các em và tổ chức giải bóng đá Thiếu niên nhi đồng trong toàn xã.

Bên cạnh đó, hàng tuần, các em còn được tham gia vào hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: Vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh; tuyên truyền về kiến thức an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh trong mùa hè, góp phần giáo dục các em tinh thần yêu nước, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Để cho con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, an toàn, ngay từ đầu tháng 5, nhiều bậc phụ huynh ở thị trấn Anh Sơn đã tìm hiểu thông tin các lớp học năng khiếu, kỹ năng sống cho con.

Chị Trần Thị Mai Oanh, tổ dân phố 1 thị trấn Anh Sơn, Anh Sơn (Nghệ An), cho biết: Con gái chị năm nay 9 tuổi rất thích vẽ, phần thưởng cho một năm học đầy cố gắng là chị đã đăng ký cho con học lớp vẽ ở Trung tâm Anh Ngữ Green Star, tham gia học được một tuần, con gái rất thích thú, phấn khởi vì được học môn mình yêu thích.

Chị Oanh hy vọng sau khóa học, cháu không chỉ được thể hiện đam mê, năng khiếu, mà còn được giao lưu với các bạn cùng lứa tuổi, được rèn luyện thêm các kỹ năng sống cần thiết.

Tương tự, anh Bùi Đức Tịnh, ở tổ dân phố 2 Thị trấn Anh Sơn, Anh Sơn (Nghệ An) do công việc bận rộn hai vợ chồng phải đi làm cả ngày, nhà ở lại gần khu vực có ao hồ, sông nên anh rất lo lắng cho sự an toàn của các con mỗi dịp hè về.

Để các con có một mùa hè đúng nghĩa, không cảm thấy nhàm chán, không lạm dụng vào các thiết bị công nghệ như ti vi, điện thoại quá nhiều, tránh được những tai nạn thương tích, anh đã đã tìm đăng ký cho 2 con trai của mình tham gia khóa bơi do Đoàn thanh niên Thị trấn và Trường Tiểu học Thạch Thị tổ chức để con có thêm kiến thức, kỹ năng trong phòng, tránh đuối nước.

Lớp học bóng chuyền thu hút đông đảo các em thanh thiếu nhi xã Cẩm Sơn tham gia.

Theo anh Tịnh, việc mở lớp bơi này anh thấy thiết thực, nếu các cháu biết bơi sớm, bố mẹ cũng yên tâm hơn khi chẳng may gặp trường hợp nguy hiểm sẽ tự biết bảo vệ bản thân, nhất là vào dịp nghỉ hè này.

Chị Nguyễn Thị Thuý Vân, Bí thư đoàn thanh niên Thị trấn Anh Sơn, Anh Sơn (Nghệ An), cho biết: Hè là dịp đặc biệt quan trọng để các em thanh thiếu nhi có thời gian tham gia những hoạt động tăng cường về thể chất, cũng như có thể học thêm những kiến thức về kỹ năng sống.

Trên địa bàn số lượng thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt hè đông, nên sau khi tiếp nhận học sinh, Đoàn thanh niên Thị trấn đã chỉ đạo các mỗi chi đoàn thành lập một nhóm Zalo tập hợp, kết nối những học sinh trên địa bàn vào sinh hoạt.

Tổ chức nhiều hoạt động đa dạng nội dung, hình thức và phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu nhi. Bốn năm nay, vào dịp hè. Đoàn thị trấn đều phối hợp với 2 trường học là Trường tiểu học Thạch Thị và trường THCS Anh Sơn tổ chức dạy bơi cho các em học sinh. Ngoài ra, còn phối hợp tổ chức rất nhiều lớp học năng khiếu cho các em như: bóng đá, bóng chuyền, múa, đàn, vẽ tranh…

Các hoạt này được các em học sinh và phụ huynh đồng tình hưởng ứng, qua đó tăng cường các họat động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội kết hợp với rèn luyện sức khỏe, thể chất, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi.

Năm nay, huyện Anh Sơn có hơn 13.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng về tham gia sinh hoạt hè tại 21 xã, thị trấn. Với số lượng thanh thiếu nhi đông, đa số ở vùng nông thôn thì việc tổ chức các hoạt động hè là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, được các cơ sở Đoàn quan tâm.

Chị Nguyễn Hương Liên, Bí thư huyện đoàn Anh Sơn (Nghệ An), cho biết: Với chủ đề hoạt động hè năm 2024 là “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, BTV huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội tổ chức nhiều hoạt động mang lại hiệu quả, an toàn, phù hợp theo từng đối tượng, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, nhằm thu hút, tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

Với chủ đề chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” bắt đầu từ ngày 1/6 đến ngày 31/8, các cơ sở Đoàn huyện Anh Sơn sẽ đẩy mạnh nhiều hoạt động vui chơi giải trí, đồng thời mở các lớp năng khiếu hè, văn nghệ, thể thao, tổ chức giao lưu văn hóa cho các em thiếu niên nhi đồng; mỗi tuần các cơ sở đoàn sẽ tổ chức 1- 2 buổi sinh hoạt hè tại các khu dân cư cho thiếu nhi đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nội dung sinh hoạt gồm: Tuyên truyền, giáo dục các kỹ năng phòng, tránh tai nạn, thương tích; cảnh báo, hướng dẫn các em sử dụng thiết bị công nghệ thông minh phù hợp, phục vụ học tập, vui chơi giải trí lành mạnh; tổ chức chơi các trò chơi dân gian…

Cùng với đó, hàng tuần sẽ có chủ điểm, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng như: Thăm hỏi, chăm sóc cho các gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn;

Tổ chức các hoạt động làm sạch đẹp tại các địa chỉ đỏ, các di tích, địa danh lịch sử tại địa phương; Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh vì cuộc sống cộng đồng, để giúp các em có cơ hội được rèn luyện kỹ năng sống, biết thương yêu, chia sẻ với cộng đồng.

Các cơ sở Đoàn tăng cường các hoạt động tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước.

Đặc biệt, năm nay ngay từ đầu mùa hè, các cơ sở Đoàn đã tổ chức được 11 lớp bơi, 5 lớp bóng chuyền; 3 lớp học võ, 1 lớp bóng đá… BTV huyện đoàn đề ra mục tiêu từ nay đến hết kỳ nghỉ hè sẽ tổ chức 21 lớp dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước và 21 giải thể thao cho thiếu nhiên nhi đồng, giúp các em có điều kiện phát triển toàn diện về Đức- Trí - Thể - Mỹ.

Kỳ nghỉ hè là thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của mọi lứa tuổi học sinh sau một năm học tập căng thẳng. Việc tạo các sân chơi bổ ích, lành mạnh cho trẻ em, học sinh trong dịp hè chính là giải pháp hiệu quả để trẻ em tránh xa những thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội và làm giảm nguy cơ tai nạn thương tích có thể xảy ra, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại các địa phương, giúp các em được tận hưởng một mùa hè vui vẻ, trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Tác giả: Gia Ân - Thái Hiền

Nguồn tin: congly.vn