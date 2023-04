Nghệ An: Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh; Đại diện Lãnh đạo UBND, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 21 huyện, thị xã, thành phố Vinh cùng hơn 1.500 người đến từ các cơ quan, đơn vị và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa – Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại buổi Lễ phát động

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm còn nhiều khó khăn, thách thức và là việc làm đòi hỏi phải thường xuyên, liên tục, bền bỉ và lâu dài. Tháng hành động vì An toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15/4-15/5 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thực hành trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Toàn cảnh Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2023

Phát biểu tại Lễ phát động, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm và đề nghị các Sở, ngành cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm các cấp tăng cường công tác truyền thông đảm bảo chính xác, kịp thời, toàn diện.

Cùng với đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn. Đặc biệt, các cơ quan đơn vị cần thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 167-KH/TU ngày 14/3/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn Bùi Thị Phượng phát biểu hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

Đại diện các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phát biểu hưởng ứng thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, nói không với các chất cấm

Với mục tiêu kiểm soát tốt hơn, toàn diện hơn chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngoài sự quản lý của UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn, thông qua Lễ phát động Tháng hành động vì An toàn thực phẩm để huy động được sự vào cuộc của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và sự giám sát của người tiêu dùng đối với các vấn đề về an ninh, an toàn thực phẩm.

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm trong công tác đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Những hoạt động được triển khai trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” bao gồm: Tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm; chiến dịch truyền thông bảo đảm An toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giám sát An toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống... Mặt khác, xử lý nghiêm và công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn