Apple cho người dùng thuê iPhone, MacBook

Apple vừa chính thức triển khai chương trình cho thuê thiết bị mang tên Apple Upgrade, cho phép khách hàng sử dụng iPhone, Apple Watch, iPad và máy tính Mac theo hình thức trả phí hàng tháng thay vì phải thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm ngay từ đầu. Chương trình hiện mới áp dụng tại thị trường Mỹ.

Theo công bố của Apple, khách hàng sau khi vượt qua bước kiểm tra tín dụng cơ bản sẽ có thể đăng ký thuê thiết bị trong thời hạn từ một đến ba năm, tùy từng dòng sản phẩm. Cụ thể, iPhone và Apple Watch được cung cấp với kỳ hạn 12 hoặc 24 tháng, trong khi Mac và iPad có thời gian thuê 24 hoặc 36 tháng.

Apple triển khai chương trình cho thuê iPhone tại Mỹ, cho phép người dùng trả phí theo tháng thay vì mua đứt thiết bị. (Ảnh: Apple)

Danh mục sản phẩm tham gia chương trình gồm dòng iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Studio, iPad Air, iPad Pro và iPad mini. Trong khi đó, iPhone 16, MacBook Neo, iPad tiêu chuẩn và Apple Watch SE không nằm trong danh sách hỗ trợ.

Mức phí thuê khởi điểm từ 17,99 USD mỗi tháng, tùy thuộc vào thiết bị và thời hạn đăng ký. Chẳng hạn, người dùng muốn thuê iPhone 17 Pro trong 24 tháng sẽ phải trả 31,99 USD/tháng, còn nếu chọn gói 12 tháng, chi phí tăng lên 45,99 USD/tháng.

Khi kết thúc hợp đồng, khách hàng có thể trả lại thiết bị, thanh toán phần giá trị còn lại để sở hữu sản phẩm hoặc đổi sang một mẫu máy mới.

Apple muốn biến iPhone thành một dịch vụ

Theo giới phân tích, chương trình Apple Upgrade không chỉ là một lựa chọn thanh toán mới mà còn phản ánh sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của Apple.

Francisco Jeronimo, nhà phân tích của IDC, cho rằng mô hình này sẽ khiến người dùng dần xem iPhone hay Mac như một dịch vụ đăng ký (subscription) thay vì một khoản mua sắm lớn diễn ra vài năm một lần.

Động thái của Apple diễn ra trong bối cảnh giá phần cứng liên tục leo thang do tác động từ cuộc khủng hoảng chip nhớ. Thời gian qua, hãng đã điều chỉnh tăng giá nhiều sản phẩm, đặc biệt là dòng máy Mac và iPad.

Theo Reuters, việc triển khai chương trình cho thuê xuất phát từ nhiều yếu tố, bao gồm giá thiết bị ngày càng cao, chu kỳ nâng cấp của người dùng kéo dài và mục tiêu tạo nguồn doanh thu ổn định thông qua các khoản thanh toán định kỳ. Mô hình này cũng được kỳ vọng sẽ khuyến khích khách hàng đổi sang thiết bị mới thường xuyên hơn.

Giảm áp lực giá bán, thúc đẩy nâng cấp thiết bị

Nhiều nguồn tin cho biết Apple có thể tiếp tục tăng giá iPhone thế hệ mới trong năm nay. Trong bối cảnh đó, chương trình Apple Upgrade được xem là giải pháp giúp chuyển sự chú ý của người dùng từ mức giá niêm yết cao sang khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn.

Nabila Popal, Giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, nhận định phần lớn khách hàng Apple tại Mỹ và nhiều thị trường phát triển vốn đã quen với hình thức trả góp hoặc thu cũ đổi mới. Vì vậy, chương trình mới nhiều khả năng sẽ đi kèm các ưu đãi hấp dẫn nhằm thúc đẩy nhu cầu nâng cấp.

Theo các công ty nghiên cứu thị trường, chu kỳ nâng cấp iPhone hiện đã kéo dài lên gần 4 năm, cao hơn đáng kể so với trước đây. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Apple phải tìm cách tạo động lực để người dùng thay mới thiết bị sớm hơn.

Mike Howard, Phó chủ tịch phụ trách mảng bộ nhớ tại TechInsights, cho rằng khi giá iPhone có xu hướng tiến gần mốc 1.500 USD, việc tiếp tục tăng giá có thể khiến người dùng kéo dài thời gian sử dụng thiết bị. Trong bối cảnh đó, mô hình thuê theo tháng được xem là giải pháp phù hợp để duy trì nhu cầu nâng cấp và giảm áp lực chi phí ban đầu đối với khách hàng.

Tác giả: Huỳnh Duy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn