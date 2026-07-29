Nghệ An tham dự học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, đơn vị. Hội nghị kết nối trực tuyến đến cấp xã.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương (Ảnh Báo Lao động)

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 20 - 24/7 tại Thủ đô Hà Nội. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt đến cơ sở; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.

Hội nghị lắng nghe Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt chuyên đề

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã truyền đạt chuyên đề “Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam” và chuyên đề “Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”.

Lãnh đạo và cán bộ Văn phòng UBND tỉnh tham dự Hội nghị (Ảnh Kim Oanh)

Tiếp đó, Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề “Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” và chuyên đề “Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc truyền đạt chuyên đề

Hội nghị cũng đã được đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan” và chuyên đề “Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới”.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 02 cấp” và chuyên đề “Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 08/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh quán triệt chuyên đề

Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt chuyên đề “Quy định về những điều đảng viên không được làm”.

Hội nghị theo dõi, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, qua các chuyên đề, đội ngũ cán bộ đã tiếp cận đầy đủ những nội dung cốt lõi, các điểm mới và yêu cầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV.

Theo Tổng Bí thư, Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất nhiều quyết sách có ý nghĩa chiến lược về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là những định hướng quan trọng nhằm hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIV, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045; đồng thời xây dựng bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo động lực mới cho phát triển đất nước.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, nắm vững các định hướng chiến lược và các bước đột phá được Trung ương xác định; coi đây là một chỉnh thể thống nhất, có mối quan hệ hữu cơ, nhằm đổi mới đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát và xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư khẳng định phát triển kinh tế vẫn là nhiệm vụ trung tâm, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững. Mô hình phát triển cần được đổi mới theo hướng lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực; coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu là động lực chủ yếu của tăng trưởng; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực của nền kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tư nhân.

Đối với công tác quản lý phát triển, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu quản lý thống nhất không gian phát triển, sử dụng hiệu quả đất đai và tài nguyên, tăng cường liên kết vùng, phân bổ hợp lý nguồn lực, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và lợi ích lâu dài của quốc gia.

Một trong những yêu cầu trọng tâm được Tổng Bí thư nhấn mạnh là phải nhanh chóng cụ thể hóa toàn bộ các nghị quyết của Trung ương thành chương trình hành động có trọng tâm, trọng điểm, rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ, nguồn lực, cơ quan chủ trì và người chịu trách nhiệm. Nghị quyết phải đi liền với kế hoạch thực hiện khả thi; không lấy số lượng văn bản, kế hoạch thay cho kết quả thực tế.

Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy, cơ quan và địa phương khẩn trương rà soát các chương trình, đề án để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng; chủ động đề xuất tháo gỡ những vấn đề mới, khó hoặc chưa có tiền lệ; không lấy lý do chưa có quy định để trì hoãn công việc, đồng thời không làm trái nguyên tắc, quy định.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và cơ chế kiểm tra, giám sát. Trung ương tập trung vào công tác hoạch định chiến lược, thể chế và kiểm tra; những nhiệm vụ địa phương làm được cần mạnh dạn giao địa phương thực hiện; cấp tỉnh tiếp tục phân cấp cho cấp xã theo đúng năng lực và điều kiện thực tế, bảo đảm rõ trách nhiệm, không làm thay, không đùn đẩy hoặc né tránh.

Theo Tổng Bí thư, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chỉ phát huy tác dụng khi đi đôi với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Vì vậy, cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị; xây dựng hệ thống điều hành, báo cáo và giám sát dựa trên dữ liệu thực tế, giảm thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về công tác cán bộ, Tổng Bí thư khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng và tiến độ thực hiện nghị quyết. Việc đánh giá cán bộ phải công khai, khách quan, dựa trên kết quả công việc, sản phẩm cụ thể, uy tín trong Đảng và sự hài lòng của Nhân dân. Đồng thời phải kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, né tránh trách nhiệm; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm đến cùng đối với kết quả thực hiện; không đùn đẩy trách nhiệm, không nhận thành tích nhưng né tránh khi xảy ra hạn chế, thiếu sót. “Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc nhẹ cho cấp dưới; kiểm tra sát sao, lắng nghe cơ sở, địa phương. Người đứng đầu phải sâu sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, kịp thời nhận diện và giải quyết các vấn đề”.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện thường xuyên, xuyên suốt ngay từ đầu quá trình triển khai nghị quyết; tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ chậm tiến độ, phát sinh khiếu nại, lãng phí hoặc tiêu cực. Việc kiểm tra phải dựa trên kết quả thực tế, dữ liệu kiểm chứng và mức độ thụ hưởng của người dân, doanh nghiệp, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá cán bộ, địa phương và công tác thi đua, khen thưởng.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền với phương châm thông tin chính xác, kịp thời, dễ hiểu, tạo đồng thuận xã hội; chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc; đồng thời phát hiện, biểu dương các mô hình hay, cách làm hiệu quả và gương người tốt, việc tốt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là chuyển mạnh từ giai đoạn nghiên cứu, quán triệt sang giai đoạn tổ chức thực hiện với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm và hiệu quả. Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc; xác định rõ trọng tâm, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm; biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm và kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân, các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 3 khóa XIV sẽ được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn