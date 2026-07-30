Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2026, người dân cần lưu ý

Miễn, giảm phí làm thủ tục hành chính cho người có VNeID mức 2, tích hợp đủ 5 giấy tờ

An ninh Thủ đô thông tin, theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, từ 15/8/2026, đối tượng được hưởng các chính sách khuyến khích là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện:

Hoàn thành việc tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID gồm: Giấy khai sinh; Thông tin Thẻ ngân hàng/Tài khoản thanh toán/Ví điện tử/Tài khoản Tiền di động; Thông tin Tài khoản an sinh xã hội; Thông tin Số thuê bao di động; Sổ sức khoẻ điện tử;

Thực hiện thủ tục hành chính thuộc trường hợp được miễn, giảm phí, lệ phí và đáp ứng các điều kiện được miễn phí, lệ phí thiết yếu, có tần suất giao dịch cao như cấp giấy phép lái xe, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ Căn cước… hoặc phí, lệ phí với các giao dịch phổ biến, có giá trị lớn như lệ phí trước bạ…

Xử phạt vi phạm hành chính trong chăn nuôi

Ngày 16/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 211/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/8/2026.

Nghị định mới thiết lập chế tài tài chính nghiêm khắc nhằm siết chặt kỷ cương thị trường, với mức phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Đáng chú ý, các hành vi vi phạm về kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý chất thải sẽ chịu thời hiệu xử phạt kéo dài đến 2 năm.

Ngoài ra, doanh nghiệp vi phạm còn đối mặt với các biện pháp chế tài kinh tế bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động kinh doanh, buộc thu hồi, tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời bị tịch thu toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo Nghị định này, từ 15/8/2026, vợ và chồng chung quyền sử dụng đất thì áp dụng xử phạt vi phạm hành chính như đối với một cá nhân.

Như vậy, khi quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung của vợ chồng, việc xác định mức phạt hành chính được thực hiện như đối với một cá nhân, thay vì xử phạt riêng đối với từng người hoặc xử phạt như đối với tổ chức.

Chính sách mới giúp chống thất thu thuế, lập lại trật tự cạnh tranh bình đẳng giữa xe khách cố định và xe hợp đồng. (Ảnh: TTXVN)

Thắt chặt quản lý xe hợp đồng và phân cấp phát triển hạ tầng vận tải

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 218/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/8/2026.

Theo TTXVN, Nghị định tác động mạnh đến thị trường vận tải khi cấm triệt để tình trạng "xe dù, bến cóc" và biến tướng xe hợp đồng. Quy định mới khống chế niên hạn sử dụng xe hợp đồng (tối đa 12-20 năm tùy loại hình và cự ly), đồng thời bắt buộc chia sẻ dữ liệu hợp đồng điện tử từ năm 2028.Nhằm tối ưu hóa hạ tầng giao thông đô thị, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được giao quyền ban hành chính sách trợ giá, đấu thầu dịch vụ xe buýt công cộng.

Ngoài ra, việc chuyển đổi số toàn diện thủ tục cấp phép từ ngày 15/9/2026 sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.Chính sách giúp chống thất thu thuế, lập lại trật tự cạnh tranh bình đẳng giữa xe khách cố định và xe hợp đồng, thúc đẩy dịch vụ vận tải phát triển minh bạch.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 8/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. (Ảnh: Vietnam+)

Ưu đãi và chi phí đấu thầu chọn nhà đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 274/2026/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/8/2026.

Nghị định quy định rõ các chính sách ưu đãi tài chính đối với nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ xanh (được ưu đãi 5%), hoặc cam kết chuyển giao công nghệ (được ưu đãi 2%) khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Bên cạnh đó, Nghị định chuẩn hóa định mức chi phí lựa chọn nhà đầu tư: chi phí lập hồ sơ mời thầu tối đa 200 triệu đồng (bằng 0,05% tổng vốn đầu tư), chi phí đánh giá hồ sơ tối đa 200 triệu đồng (bằng 0,03%), và chi phí giải quyết kiến nghị không quá 200 triệu đồng. Giá bán bản điện tử hồ sơ mời thầu quốc tế khống chế tối đa 30 triệu đồng.

Nâng trần vay nhỏ và linh hoạt cơ chế thu nợ để kích thích tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 29/2026/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 15/8/2026) sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

Điểm nhấn tài chính quan trọng là việc nâng giới hạn khoản cho vay giá trị nhỏ lên mức không vượt quá 200 triệu đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân và 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác.

Đáng chú ý, văn bản mới cho phép ngân hàng và khách hàng thỏa thuận thứ tự thu nợ gốc, lãi; riêng đối với nợ quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước, nợ lãi thu sau nhằm tạo điều kiện cho vay linh hoạt.

Quy định cũng tháo gỡ cơ chế nhận biết khách hàng (eKYC) đối với vay online, qua đó đơn giản hóa thủ tục, gia tăng tiếp cận vốn và thúc đẩy dòng chảy tín dụng bán lẻ.