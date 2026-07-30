Lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của 65 người, nữ chủ hụi lĩnh 13 năm tù

Ngày 28/7, Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm tuyên phạt Dương Thị Cẩm Loan (45 tuổi, ngụ phường Ngã Năm) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo báo Cần Thơ.

Theo hồ sơ vụ án, Loan làm nghề mua bán quần áo ở khu vực chợ Ngã Năm. Thấy việc làm chủ hụi có hoa hồng (tiền hụi viên cho mỗi khi hốt), từ năm 2016, Loan mở các dây hụi, rủ người quen chơi.

Loan giao kèo sau 3 ngày hốt sẽ giao tiền và thời gian đầu thường chung đủ nên mọi người tin tưởng, chơi ngày càng nhiều. Khoảng đầu năm 2021, do dùng tiền của hụi viên tiêu xài dẫn đến mất cân đối các khoản mua bán quần áo, trả nợ vay... thâm hụt tiền hụi nên Loan nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Bị cáo Dương Thị Cẩm Loan (Ảnh; Hoàng Tùng)/Dân Trí

Theo kết quả điều tra, từ ngày 2/3/2021 đến ngày 28/12/2021, Loan tổ chức 6 dây hụi (loại 1 triệu đồng/chân và 2 triệu đồng/chân), 10-15 ngày khui 1 lần và rủ trên 60 người chơi. Lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên không tham gia khui hụi thường xuyên, không nắm thông tin người chơi, không biết hụi viên bỏ thăm được hốt hụi, Loan đã đưa ra thông tin gian dối là có hụi viên tham gia bỏ thăm cao được hốt hụi nhưng thực chất là Loan tự ý hốt phần hụi đó, hoặc hốt phần hụi bằng tên khống (không có người chơi thật), tự ý bán phần hụi cho người khác trong các dây hụi để trả nợ vay và tiêu xài... Với thủ đoạn này, Loan đã chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng của hụi viên.

Không dừng lại, theo báo Dân Trí, Loan còn tổ chức thêm 7 dây hụi khống (hụi ngày) không có người tham gia để chiếm đoạt hơn 260 triệu đồng; đồng thời bán các phần hụi khống để chiếm đoạt hơn 440,7 triệu đồng.

Với các thủ đoạn trên, bị cáo đã chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của các hụi viên. Số tiền này được sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn