Hình ảnh gay cấn tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2025

Theo đó, sau 4 phút thi đấu kịch tính của trận chung kết, trâu số 06 của nghệ nhân Đinh Đình Phú (91 tuổi, phường Đồ Sơn) đã hạ gục trâu số 07 bằng loạt đòn hiểm hóc, chính thức vô địch lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2025.

Với chiến thắng của trâu 06, chủ trâu là nghệ nhân Đinh Đình Phú nhận được giải thưởng 100 triệu đồng từ ban tổ chức. Đồng thời, chú trâu chiến thắng sẽ vinh dự được chọn để thực hiện những nghi lễ tâm linh tại lễ hội lần này.

Trâu 06 của chủ trâu Đinh Đình Phú mua từ Bình Phước. Trâu 06 cao 1,44 m, dài 2,28 m, ngực 2,28 m. Chiều cao sừng 0,38 m, rộng 0,68 m. Ông trâu này sở hữu 2 khoang, 2 khoáy sau, lông da đen, mắt đỏ, móng sò.

Để giành ngôi quán quân mùa giải năm nay, trâu số 06 đã vượt qua nhiều vòng đấu với sự tham gia của 16 ông trâu khác tới từ nhiều đội thi khác nhau.

Ban tổ chức trao giải cho nghệ nhân Đinh Đình Phú.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của mảnh đất Đồ Sơn, gắn liền những yếu tố văn hóa nông nghiệp đồng bằng với những yếu tố văn hóa của cư dân ven biển, với việc thờ cúng thủy thần với nghi lễ hiến sinh.

Trước đó, theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trong sáng 30/9, đã có hàng vạn khán giả đã có mặt để tham gia cổ vũ cho các "ông trâu", và tận mắt chứng kiến những kháp đấu kịch tính hấp dẫn. Trong đó, có nhiều khán giả tới từ khu vực phía Tây Tp.Hải Phòng, lần đầu hòa mình vào một trong những lễ hội văn hóa đặc trưng của thành phố Cảng.

Rất đông khán giả tới dự khán màn tỉ thí giữa các ông trâu.

Năm nay, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong ngoài sân đấu cũng được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Theo đó, lực lượng công an làm việc căng sức để điều tiết giao thông, giúp cho người dân đến sân vận động thuận lợi, an toàn.

Bên cạnh đó, sân đấu cũng được bố trí hàng rào chắc chắn, giúp du khách có thể xem trọn vẹn những trận đấu hấp dẫn nhất, đảm bảo an toàn.

Các "ông trâu" tranh tài nảy lửa.

Năm nay có 16 'ông trâu' tham gia lễ hội, trong đó có 3 ông trâu nhập từ Thái Lan là trâu số 01, trâu số 10 và trâu số 15. Những "ông trâu" tham gia lễ hội được chọn lựa và huấn luyện kỹ lưỡng, là biểu tượng sức mạnh, tinh thần thượng võ của người dân miền biển.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 27/12/2012.

