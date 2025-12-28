Nguyễn Quang Dũng nói về vụ tuyển trợ lý nhưng không có lương

Tối 27/12, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng sau bài đăng tuyển trợ lý nhưng không có lương gây bàn luận trước đó. Đạo diễn Đất rừng phương Nam giải thích: "Trong cuộc sống có nhiểu cái đối với người này có ý nghĩa, hữu ích, với người khác là vô nghĩa, phi lý… Đó là cuộc sống, mỗi người có một góc nhìn riêng, sẽ chọn điều mình muốn và chọn con đường mình đi cho mỗi giai đoạn".

Về những ý kiến tranh luận xoay quanh vấn đề này, đạo diễn cho biết với những người không hiểu, phản ứng, anh cảm thấy bình thường. Bên cạnh đó, nhiều đồng nghiệp, những người từng làm việc với anh cũng chia sẻ các bài đăng để giải thích, đồng cả

Nguyễn Quang Dũng kể thêm ở bộ phim điện ảnh đầu tiên, anh cũng nhận lương biên kịch nhưng mà không có nhận lương dành cho đạo diễn.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gây chú ý với bài đăng tuyển trợ lý nhưng không có lương

"Phim tôi làm AD (phó điện ảnh) hợp tác với nước ngoài lần duy nhất trong đời lãnh lương 5.000 USD quay trong 3-4 tháng. Lúc đó, tôi đi theo hậu kỳ từ Việt Nam qua Thái Lan, Singapore, khi kết thúc phim là 2 năm. Lúc tôi nhận làm phó đạo diễn phim đó vì quay từ Bắc vào Nam. Tôi rất thích được đi xuyên Việt và phim đó là phim chiến tranh. Tôi đã xin dời dự án mình làm đạo diễn để đi làm AD cho phim đó trước rồi về mới làm phim cá nhân", anh chia sẻ.

Một ngày trước, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có bài đăng tuyển trợ lý chuyên môn để hỗ trợ công việc. Công việc bao gồm: tìm kiếm và tổng hợp tư liệu, ghi chú, hệ thống nội dung cho các buổi làm việc cùng đội ngũ sáng tạo và các nhà sản xuất.

Yêu cầu đối với các ứng viên dưới 30 tuổi, theo học các chuyên ngành liên quan như phim ảnh, đạo diễn, biên kịch, sản xuất, sáng tạo, mỹ thuật. Nhóm bạn trẻ có khả năng về AI được ưu tiên.

Trong bài đăng, đạo diễn cho biết công việc nói trên không có lương nhưng bù lại là cơ hội tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận các dự án lớn, làm việc cùng các nhà sáng tạo, nhà sản xuất và nhà đầu tư trong ngành.

Bài đăng tuyển trợ lý nhưng không có lương của đạo diễn gây chú ý. Trên nhiều diễn đàn, hội nhóm, nhiều tài khoản mạng chia sẻ bài đăng này, thu hút lượng ý kiến, bình luận trái chiều.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: znews.vn