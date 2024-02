Nghệ An: Thu giữ gần 1.600 sản phẩm linh kiện điện thoại không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổng cục QLTT, Cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát đảm bảo bình ổn thị trường dịp sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; ngày 23/02/2024, Đội QLTT số 3, Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh linh kiện điện thoại do bà Phan Thị Hồng Duyên làm chủ có địa chỉ tại đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở kinh doanh đang bày bán 1.550 sản phẩm linh kiện điện thoại (500 cái kính cường lực, 1.050 cái ốp lưng điện thoại). Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nói trên. Đội QLTT số 3 đã tiến hành xử phạt hành chính tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm với tổng giá trị thu phạt đạt gần 60 triệu đồng.

Hình ảnh kiểm tra tại cửa hàng

Thời gian tới Đội QLTT số 3 tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đảm bảo bình ổn thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn được giao quản lý.

Tác giả: Bùi Văn Chung

Nguồn tin: dms.gov.vn