Nghệ An: Thông tin mới vụ 72 công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa

Sáng 4/6, Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An Phạm Ngọc Quy thông tin, hiện nay đã có kết quả các mẫu phẩm mà cơ quan chức năng thu thập được tại bếp ăn của Công ty TNHH MLB Tenergy (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) nghi là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 72 công nhân phải nhập viện điều trị sau bữa ăn với tình trạng đau bụng, buồn nôn, đau đầu....Kết quả các mẫu phẩm thu thập được, qua phân tích cho thấy món cá bạc má rán có hàm lượng Histamin khá cao, mức 739mg/kg.

Các mẫu phẩm thu thập được trong bữa ăn trưa tại nhà máy cho thấy mẫu cá bạc má có hàm lượng Histamin khá cao, với mức 739mg/kg.

“Kết quả kiểm nghiệm mẫu cá bạc má rán có hàm lượng Histamin là 739mg/kg. Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định cụ thể về hàm lượng Histamin trong thực phẩm. Chúng tôi đang xin ý kiến nhận định của 2 bệnh viện điều trị về nguyên nhân đối với 72 công nhân để có cơ sở nhận định nguyên nhân vụ việc. Chi Cục sẽ xin ý kiến của Cục An toàn thực phẩm sau đó sẽ công bố cụ thể nguyên nhân ngộ độc hay dị ứng...”, ông Phạm Ngọc Quy thông tin.

Về sức khỏe 72 công nhân phải nhập viện điều trị đến nay đã ổn định. Công nhân đã quay trở lại làm việc bình thường tại công ty.

Trước đó như Báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, ngày 28/5, tại bếp ăn tập thể Công ty TNHH MLB Tenergy (Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có tổ chức ăn cho các công nhân với tổng số người ăn là 1.416 người chia làm 2 ca: ca 1 lúc hơn 11 giờ với 650 người ăn và ca 2 lúc gần 12 giờ với 766 người ăn. Các món ăn gồm cơm, cá bạc má rán, trứng gà luộc, mướp xào giá, canh bí đỏ nấu thịt và xoài (tráng miệng).

Đến 13 giờ cùng ngày xuất hiện trường hợp đầu tiên có triệu chứng đỏ mặt, tim đập nhanh, đau đầu, tăng huyết áp, buồn nôn. Từ đó đến 17 giờ cùng ngày có thêm 71 trường hợp có triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, đau đầu, một số trường hợp có nổi mẩn đỏ rải rác.

Các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thành để cấp cứu và điều trị. Các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thức ăn, được điều trị bằng uống oresol, truyền dịch bù nước, điện giải và theo dõi.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn