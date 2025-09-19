Nghệ An thông tin chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí

Nghệ An thông tin chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh năm học mới 2025 - 2026.

Ngày 19/9, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nhận được công văn (số 5542) ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025 - 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ phổ biến và triển khai thực hiện chính sách học phí; miễn, giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An các nội dung thuộc thẩm quyền.

Theo đó, văn bản chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo về chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2025 - 2026 có một số nội dung như sau:

Một là, thực hiện triển khai Nghị định số 238/2025/NĐ-CP đảm bảo đúng quy định, trong đó lưu ý: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí theo Điều 15, Điều 16.

Ban hành mức học phí và mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ cấp bù cho cơ sở giáo dục công lập khi thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông theo thẩm quyền theo Điều 8.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn. Mức hỗ trợ theo khung học phí được quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục theo Điều 4.

Hai là, về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định các khoản

thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý Nhà nước về giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vùng miền.

Ba là, về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ học phí đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ, trong đó lưu ý:

Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông không phải nộp đơn miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí. Đồng thời tăng cường giải quyết thủ tục hành chính qua khai thác dữ liệu điện tử đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác qua cổng dịch vụ công để tạo thuận lợi tối đa cho người học theo quy định tại Điều 18.

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học.

Chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Thông tư số 13/2025/TT-BGDĐT ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định về phân quyền, phân cấp và phân định thẩm quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực giáo dục.

Năm là, đối với giá sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục. Thực hiện quy định của Luật giá 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày

1/7/2024) và các văn bản hướng dẫn, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành quy định về giá tối đa sách giáo khoa, thực hiện tiếp nhận phương án kê khai giá sách giáo khoa của các đơn vị xuất bản theo quy định.

Sáu là, các vấn đề trên được thực hiện công khai, minh bạch, công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn