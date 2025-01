Nghệ An thắt chặt quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh năm 2024. Ảnh: Hồ Lài

Chiều 16/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024 và Tập huấn triển khai Nghị định 86/2021/NĐ – CP ngày 25/9/2021 và Nghị định 125/2024/NĐ – CP 15/10/2024 của Chính phủ.

Đánh giá thực trạng hoạt động tư vấn du học

Theo kiểm tra, đánh giá của Sở GD&ĐT Nghệ An, các đơn vị kinh doanh du học đã hoạt động theo đúng giấy phép. Một số đơn vị có tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho học sinh trước khi ra nước ngoài học tập đã thành lập trung tâm ngoại ngữ hoặc được Sở cấp phép bồi dưỡng theo quy định.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 178 đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đã được cấp giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh. Trong năm 2024 các đơn vị đã đưa 813 lưu học sinh ra nước ngoài học tập, trong đó nhiều nhất là Nhật Bản 401 người, Hàn Quốc 279 người, Đài Loan 112 người. Còn lại là các nước như Mỹ, Canada, Úc, Newzealand…

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hồ Lài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vẫn còn những hạn chế như một số đơn vị chưa thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở và trang thông tin điện tử của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học chưa đầy đủ các thông tin liên quan đến cơ sở giáo dục nước ngoài, chương trình giáo dục cho người có nhu cầu đi du học. các khoản phí dịch vụ…

Một số đơn vị không còn tổ chức hoạt động tại địa điểm được ghi trên giấy phép, chuyển địa điểm nhưng không báo cáo về Sở GD&ĐT; một số đơn vị treo biển kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước. Thời gian qua đã có 67/178 đơn vị bị thu hồi giấy phép do hoạt động không hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Lài

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia cũng đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó đề xuất cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp kinh doanh tư vấn du học với đối tác nước ngoài, để có kênh chính thống tăng độ tin cậy của doanh nghiệp với đối tác. Hỗ trợ thủ tục khi hợp tác với các trường nước ngoài; hướng dẫn trình tự, giấy phép cụ thể khi có người nước ngoài về làm việc, giao lưu, tư vấn tại Nghệ An. Một số đơn vị muốn làm rõ thêm vai trò trách nhiệm quản lý du học sinh sau khi đã ra nước ngoài.

Thắt chặt quản lý, làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp

Trả lời kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, thượng tá Hoàng Văn Xân - Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thì hiện việc người nước ngoài đến hoạt động tại địa bàn cần phải thông báo cơ quan chức năng về chương trình, kế hoạch, nội dung làm việc. Thủ tục xin cấp phép người nước ngoài hoạt động tại địa bàn không phức tạp và phía công an sẽ hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp triển khai khi có nhu cầu.

Đại diện doanh nghiệp đề xuất hỗ trợ trong truyền thông, nâng uy tín của doanh nghiệp với các đối tác và phụ huynh, học sinh. Ảnh: Hồ Lài

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các đơn vị tư vấn du học tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động. Đồng thời trao đổi về các nội dung như quản lý, xử phạt các đơn vị vi phạm quy định pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo người dân, phụ huynh học sinh. Về vấn đề quản lý học sinh du học, đơn vị tư vấn du học phải có trách nhiệm giữ mối liên hệ giữa doanh nghiệp với đơn vị sử dụng lao động, học sinh. Khi có vấn đề gì xảy ra, hoặc có du học sinh vi phạm thì doanh nghiệp có trách nhiệm nắm bắt thông tin, báo với cơ quan chức năng của Việt Nam để phối hợp với Bộ Ngoại giao xử lý.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận vai trò, kết quả hoạt động kinh doanh tư vấn du học của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh. Tuy nhiên, thực tế cũng có một số đơn vị kinh doanh không lành mạnh, ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn tỉnh.

Từ thực tế trên, quan điểm của Sở là kiên quyết làm nghiêm, thắt chặt công tác cấp phép, quản lý kinh doanh tư vấn du học kể cả các đơn vị đã hoạt động. Trường hợp vi phạm sẽ thu hồi giấy phép hoạt động.

Thượng tá Hoàng Văn Xân - Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ quy định pháp luật để thực hiện đúng trách nhiệm trong kinh doanh và với người học. Ảnh: Hồ Lài

Thời gian tới, Sở cũng đề nghị các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học rà soát lại hồ sơ pháp lý, lưu ý về thời gian hết hiệu lực và địa điểm tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo Quyết định về việc cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Bên cạnh đó, cần đảm bảo đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học đạt chuẩn theo quy định theo Nghị định số 125/2024 – NĐ – CP của Thủ tướng chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tư vấn du học theo hình thức bắc cầu qua một tổ chức giáo dục khác, phải có biện pháp hỗ trợ lưu học sinh ra nước ngoài học tập. Các đơn vị tổ chức hội thảo, tư vấn, làm việc trực tiếp tại các trường THPT khi có người nước ngoài tham gia phải báo cáo qua Sở Ngoại vụ và được sự đồng ý của UBND tỉnh.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn