Nghệ An: Thanh niên nhảy cầu tự tử sống sót do biết bơi

Vào hồi 23h50’ ngày 06/7, nhận được tin báo có người nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối liền hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Nghệ An đã huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Nam thanh niên để lại mảnh giấy "kiếp người của con chỉ là sống tạm"

Tại hiện trường, nạn nhân để lại chiếc xe máy và mảnh giấy ghi nội dung "con xin lỗi mọi người. Kiếp người của con chỉ là sống tạm". Kèm theo còn có số điện thoại của người mẹ và một bức ảnh chân dung.

Đến sáng ngày o7/7, ngư dân phát hiện nạn nhân nằm ở mép nước trong tình trạng kiệt sức nên đã cứu và đưa lên bờ.

Lực lượng chức năng tìm thấy thanh niên cạnh bờ sông Lam



Khai thác thông tin ban đầu, sau khi nhảy xuống sông, L. đã cố gắng bơi nhưng sau đó bị đuối sức, thả theo dòng nước. May mắn nạn nhân dạt vào bờ và được người dân phát hiện, cứu sống.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus