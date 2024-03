Nghệ An tham dự Hội đàm giao ban công tác phòng, chống tội phạm ma tuý qua biên giới giữa 8 tỉnh lần thứ XX năm 2024

Phái đoàn tỉnh Nghệ An, tham dự cuộc Hội đàm có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh...

Quang cảnh cuộc Hội đàm (Ảnh: Hồ Tuấn)

Phát hiện, bắt giữ 4.336 vụ ma tuý; tịch thu tang vật 326,32 kg Heroin

Sau cuộc Hội đàm giữa 8 tỉnh lần thứ XIX năm 2029 tổ chức tại tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng phòng, chống ma túy các tỉnh của 2 nước Việt Nam - Lào đã chủ động triển khai lực lượng, tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn biên giới 8 tỉnh. Các tỉnh đã chủ động tăng cường đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị, kinh phí, phương tiện, lực lượng cho công tác phòng, chống ma túy nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của mỗi tỉnh đã chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động phối hợp, triển khai có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. Kết quả, đã phát hiện, bắt giữ 4.336 vụ ma tuý; tịch thu tang vật 326,32 kg Heroin, gần 7 triệu 760 nghìn viên ma tuý, 96,28 kg thuốc phiện; 40,67 kg ma tuý đá cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Tại cuộc hội đàm, các đại biểu đã nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy trong thời gian qua, đồng thời dự báo, nhận định xu hướng, diễn biến của tội phạm về ma túy trong thời gian tới để có các giải pháp phòng chống hiệu quả.

Nghệ An triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm ma túy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu (Ảnh Hồ Tuấn)

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng như các giải pháp và kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác về tội phạm được đẩy mạnh, tỉnh đã chỉ đạo thiết lập và duy trì hiệu quả “Đường dây nóng” giữa Công an tỉnh Nghệ An và Công an 03 tỉnh giáp biên của Lào ở cả 03 cấp (tỉnh, huyện, xã).

Đối với công tác đấu tranh tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan đã triển khai quyết liệt công tác đấu tranh theo 03 lớp (ngoại biên, khu vực biên giới, nội địa); tạo thành phòng tuyến chống ma túy vững chắc ở khu vực biên giới. Trong năm 2023, Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.120 vụ, 1.477 đối tượng phạm tội về ma túy, thu gần 100 kg ma túy các loại; triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy lớn, nhiều tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy nói chung, đặc biệt là các đường dây tội phạm thẩm lậu, vận chuyển ma túy trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh đã linh hoạt, chủ động trong việc lựa chọn hình thức, phương pháp phối hợp với lực lượng chức năng nước CHDCND Lào trong công tác nắm tình hình, trao đổi thông tin truy bắt thành công 08 đối tượng truy nã lẩn trốn tại Lào.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho các tỉnh nước bạn Lào (Ảnh: Hồ Tuấn)

Mặt khác, Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu, ban hành, triển khai Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý”, đến nay đã cơ bản làm sạch ma túy tại 27/27 xã biên giới, góp phần quan trọng tạo nên “lá chắn”, “vành đai biên giới” sạch về ma túy, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Ngoài ra, Công an tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng 21/21 trụ sở Công an bản cho nước bạn Lào theo chỉ đạo của Bộ Công an, góp phần củng cố, nâng cao mối quan hệ hợp tác với các tỉnh giáp biên nước CHDCND Lào.

Lãnh đạo các tỉnh ký Biên bản ghi nhớ giữa 8 tỉnh Việt – Lào trong đấu tranh phòng, chống ma túy trong thời gian tới (Ảnh Hồ Tuấn)

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị 02 bên tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý mà Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương 02 bên đã ký kết.

Lãnh đạo 8 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Phong Sa Lỳ, Xiêng Khoảng (Lào), Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên (Việt Nam) chụp hình lưu niệm (Ảnh: Hồ Tuấn)

Đồng thời đề nghị Công an các tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Phong Sa Lỳ tiếp tục tích cực hỗ trợ Công an Nghệ An trong phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã hoặc nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy đang lẩn trốn tại Lào khi có đề nghị phối hợp. Cùng với đó, tăng cường công tác đấu tranh với tội phạm ma túy tại các bản, cụm bản giáp biên với tỉnh Nghệ An nhằm xây dựng “vành đai” biên giới sạch ma túy...

Tác giả: PV

Nguồn tin: nghean.gov.vn