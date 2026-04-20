Nghĩa trang quá tải, đài hỏa táng bế tắc

Nhiều nghĩa trang ở Nghệ An vừa quá tải vừa nằm cạnh khu dân cư, trong khi mỗi lần có tang sự, gia đình phải lặn lội hàng trăm cây số sang tỉnh khác hỏa thiêu, gây khó khăn, tốn kém.

Dù nhu cầu thực tế rất bức thiết nhưng nhiều dự án đài hỏa táng tại Nghệ An mỗi khi triển khai lại rơi vào bế tắc vì không tìm được tiếng nói chung.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang tồn tại thực trạng các nghĩa trang nằm sát khu dân cư, bệnh viện, tuyến đường giao thông huyết mạch...

Chẳng hạn, tại phường Vinh Hưng, ngay trước Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và gần Bến xe Bắc Vinh là một khu nghĩa trang với hàng ngàn ngôi mộ, vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Cũng tại phường Vinh Hưng, bên cạnh Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc là một nghĩa trang với hàng chục ngàn ngôi mộ lớn nhỏ, trong đó có rất nhiều ngôi mộ mới chôn cất. Anh Trần Văn Thắng, trú phường Vinh Hưng, cho biết: "Ngày nào tôi cũng đi làm ngang qua nghĩa trang này, nhìn hàng loạt ngôi mộ mới sát lề đường mà rùng mình".

Thực trạng người dân phải sống cạnh nghĩa trang không chỉ tồn tại ở phường Vinh Hưng mà còn phổ biến tại nhiều địa phương khác của tỉnh Nghệ An, như phường Thành Vinh, phường Vinh Lộc, phường Vinh Phú… Ngoài việc thiếu chỗ chôn cất, do không có nơi hỏa táng, mỗi khi có người mất, người thân phải đi từ 100 - 200 km sang tỉnh Thanh Hóa hay Hà Tĩnh để hỏa thiêu.

Bà Trần Thị Hoài, trú phường Thành Vinh, bức xúc: "Tỉnh Nghệ An rộng lớn, dân số gần 3,5 triệu người mà bao nhiêu năm nay vẫn không xây được lò hỏa táng nào. Giờ mỗi lần có người mất, người thân phải tốn kém nhiều khoản chi phí để mang thi thể sang tỉnh khác thiêu xong mới đưa về chôn cất".