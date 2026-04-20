Nghệ An gian nan hợp nhất 7 công ty thủy lợi

Nhiều lần lỗi hẹn

Kế hoạch hợp nhất Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Nam Nghệ An, Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương, Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ, Công ty TNHH Thủy lợi Phủ Quỳ nhằm mục đích đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là chủ trương phù hợp với nhu cầu đặt ra.

Hợp nhất 7 công ty thủy lợi trên địa bàn Nghệ An là chủ trương lớn. Ảnh: Việt Khánh.

Kỳ vọng khi quy về một mối sẽ sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công ích được giao, bao gồm công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác trên địa bàn tỉnh.

Khi hoàn tất sẽ lấy tên mới là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An, đơn vị này có trách nhiệm tiếp nhận và kế thừa toàn bộ tài sản, tài chính, vốn, đất đai; các khoản công nợ phải thu, các khoản nợ phải trả, các khoản lỗ lũy kế, các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động kèm theo hồ sơ, chứng từ liên quan và các quyền, nghĩa vụ khác của cả 7 công ty thủy lợi trong quá trình hoạt động trước đó.

Về phương án sử dụng nhà đất sau hợp nhất, tinh thần sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp lại việc sử dụng đất, trụ sở làm việc đảm bảo phù hợp, tránh lãng phí tài sản nhà nước. Khi thực hiện sẽ phân loại số nhà đất được sử dụng cho mục đích văn phòng công ty, xí nghiệp…

Khi quy về một mối kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý và phát huy tối đa giá trị của các công trình thủy lợi. Ảnh: Việt Khánh.

Theo lộ trình, hình hài mới của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An rất đáng kỳ vọng, cùng lúc đáp ứng yêu cầu tinh gọn hệ thống, tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Nghệ An. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng tích cực, thay vì mải miết với điệp khúc “giật gấu vá vai” suốt thời gian dài.

Lý thuyết là vậy nhưng tình hình thực tế lại không như ý muốn, đến thời điểm này phải khẳng định kế hoạch hợp nhất 7 công ty thủy lợi tại Nghệ An chưa được như ý muốn.

Qua trao đổi, lãnh đạo của một công ty thủy lợi (xin giấu tên) trên địa bàn tỉnh chia sẻ, việc hợp nhất là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vì thế tỉnh đã nhiều lần họp, chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ chung. Theo kế hoạch ban đầu, đến tháng 3/2025 sẽ hoàn tất các bước, tuy nhiên do nhiều yếu tố bất thuận nên việc này thường xuyên bị trì hoãn. Nhận thấy không thể cán đích trong năm 2025, tỉnh đã ấn định mốc 1/2/2026 là thời điểm chính thức để vận hành Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An, có điều đến nay vẫn dở dang.

Phải đẩy nhanh tiến độ

Theo ghi nhận của Báo Nông nghiệp và Môi trường, sau khi tiếp nhận Công văn số 1428/STC-TC&PTDN ngày 3/3/2026 của Sở Tài chính Nghệ An về việc hợp nhất 7 Công ty TNHH MTV thủy lợi trên địa bàn tỉnh, Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước (Bộ Tài chính) có ý kiến như sau:

Trên thực tế, việc hợp nhất đến nay vẫn đầy rẫy khó khăn. Ảnh: Việt Khánh.

“Tại điểm b khoản 1 Mục III Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 7/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 quy định một trong những giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy là mỗi tỉnh chỉ thành lập tối đa một Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tại Mục III Tờ trình số 5953/TTr-UBND ngày 24/6/2025 về việc cho phép hợp nhất 7 công ty TNHH MTV thủy lợi thành Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An, UBND tỉnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án hợp nhất, đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng ý chủ trương tại Công văn số 9068/VPCP-ĐMDN ngày 24/9/2025 của Văn phòng Chính phủ”.

Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước nhấn mạnh thêm, căn cứ khoản 11 Điều 100 Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/2/2026 của Chính phủ về cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh tiếp tục triển khai quy trình hợp nhất doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 9068/VPCP-ĐMDN.

Công tác hợp nhất chậm sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi và tâm lý của người lao động. Ảnh: Việt Khánh.

Bám dòng sự kiện, ngày 11/3/2026 UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành Công văn số 2288/UBND-KT, nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Đệ gửi đến các bên liên quan.

Theo đó, trước mắt 7 công ty thủy lợi có trách nhiệm tiếp tục tiết giảm lao động, chi phí; Sở Nội vụ phải rà soát lại các quy định của pháp luật về thẩm quyền, thời hạn ký kết, bố trí, sử dụng lao động tại các công ty, từ đó hoàn thiện phương án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2026.

Về phần mình, Sở Tài chính phải khẩn trương hoàn thiện phương án chi tiết hợp nhất 7 công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1229/UBND-KT ngày 3/2/2026. Khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án cần lưu ý đến việc xây dựng lộ trình tiết giảm lao động tối thiểu hàng năm; xây dựng đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi để bù đắp các chi phí khác.

Sở Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chuyển sang cơ chế đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 103/KTNN-TH ngày 4/7/2025. Mặt khác, cần xây dựng lộ trình, xác định thời gian công ty bắt đầu kinh doanh có hiệu quả (nghiên cứu từ năm 2027).

Tác giả: Việt Khánh

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn