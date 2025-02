Nghệ An: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Trung tâm thương mại Lotte Mart ở thành phố Vinh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy, xã hội hóa, huy động sức mạnh của toàn xã hội trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nhân dân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện giải quyết có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy, nổ ngay từ ban đầu.

Kế hoạch, năm 2025, các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, đặc biệt lưu ý, phải khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến nay chưa hoàn thành; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, từng cá nhân trong quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để có biện pháp kiểm điểm, xử lý.

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả, sát tình hình thực tế, đặc biệt là thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội lớn trên địa bàn tỉnh năm 2025. Nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm thiết thực, cụ thể và có sức lan tỏa, có chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đẩy mạnh nhân rộng các mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các mô hình như “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; “Điểm chữa cháy công cộng”… Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”; “Tháo dỡ chuồng cọp, tạo lối thoát nạn thứ 2”… trên địa bàn bảo đảm hiệu quả, có tính lan tỏa cao.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; chủ động nắm tình hình, tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, đặc biệt đối với các cơ sở trọng điểm nguy hiểm cháy, nổ cao.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, tinh gọn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy phát triển gắn với bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy. Thực hiện nghiêm công tác thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/24h, kịp thời tham gia xử lý hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là năng lực, trình độ, khả năng ứng phó trong các tình huống của lực lượng trực tiếp làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Để thực hiện tốt Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn để tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các kế hoạch, chủ trương của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo chức năng phối hợp triển khai các phương án, biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, đơn vị quốc phòng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo thực hiện cơ chế phối hợp trong thông tin, chỉ huy, điều hành lực lượng, phương tiện tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong cơ quan, đơn vị và phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo phương châm “Bốn tại chỗ”.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo triển khai tốt các giải pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các sự kiện chính trị, xã hội lớn, các đợt cao điểm về cháy, nổ trong năm 2025 trên địa bàn. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn về cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao…

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn