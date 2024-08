Nghệ An: Phạt DN 90 triệu đồng trong vi phạm phòng cháy, chữa cháy

Tỉnh Nghệ An nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích lớn nhất cả nước, toàn tỉnh có hơn 32.540 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (gồm: 6.513 cơ sở do cơ quan Công an quản lý; 26.027 cơ sở do UBND cấp xã quản lý). Hiện nay trên cả nước có nhiều vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra. Cần tăng cường các biện pháp xử lý mạnh mẽ, quyết liệt với các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm trong công tác này.