Nghệ An “STOP” các dự án có công nghệ lạc hậu, thâm dụng tài nguyên

Tuy nhiên, Nghệ An cũng tuyệt đối từ chối các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Tập trung “hút” vốn đầu tư FDI

Trong những năm gần đây, Nghệ An được xem là địa phương đã tạo ra nhiều điểm nhấn trong công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn khi liên tiếp cải thiện thứ hạng so với các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước. Cụ thể, hiện Nghệ An là tỉnh đang giữ vị trí dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung về thu hút vốn FDI và đứng thứ 9/63 tỉnh, thành trên cả nước.

Nhìn vào số liệu thống kê, các con số về thu hút đầu tư FDI của Nghệ An trong thời gian qua đã minh chứng cho một “luồng gió mới” đang về địa phuơng với loạt “đại bàng” về “lót ổ” tại những KCN trên địa bàn.

Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2023, Nghệ An với 5 dự án cấp mới, vốn cấp mới đạt gần 287 triệu USD, nâng luỹ kế đến nay, địa phương đã thu hút được 115 dự án FDI còn hiệu lực thuộc 14 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký trên 2,5 tỷ USD. Năm 2023, Nghệ An phấn đấu thu hút từ 100 - 120 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 32.000 - 35.000 tỷ đồng; trong đó, vốn FDI khoảng 500 - 600 triệu USD. Trước đó, trong năm 2022, số vốn FDI đầu tư tại Nghệ An cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 961,3 triệu USD, đưa Nghệ An lần đầu tiên lọt top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước.

Hạ tầng giao thông đồng bộ theo hướng hiện đại đang góp phần tạo "bước đệm" cho Nghệ An tập trung nâng cao chất lượng thu hút các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn FDI

Quý I/2023, một loạt các dự án cũng được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An của Công ty TNHH VSIP Nghệ An: 164,6 triệu USD (tương đương 3.826,9 tỷ đồng); Nhà máy cơ khí công nghệ cao Siba Nghệ An tại Khu C - KCN Nam Cấm của Công ty Cổ phần Tập đoàn cơ khí công nghệ cao SIBA: 320 tỷ đồng… Tính đến tháng 05/2023, Nghệ An đã cấp mới cho 07 dự án với tổng nguồn vốn đăng ký đầu tư 320,15 triệu USD và 05 lượt dự án điều chỉnh với tổng nguồn vốn đăng ký 107,79 triệu USD.

Những “đại bàng” lớn đã về Nghệ An triển khai khởi công xây dựng các dự án như: dự án cho Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn), tổng mức đầu tư giai đoạn 1 với nguồn vốn 100 triệu USD; Nhà máy Cấu kiện điện tử Everwin tại KCN VSIP Nghệ An (200 triệu USD); dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện - Goertek 2 (35 triệu USD)…

Được biết, để tạo ra “luồng gió mới” trong thu hút đầu tư, liên tục thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải thiện chính sách, khơi thông kịp thời vướng mắc liên quan gây khó cho doanh nghiệp.

Mới đây, vào ngày 19/6/2023, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã ký văn bản số 4874 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu chủ động tiếp cận, nắm bắt vướng mắc, khó khăn của các nhà đầu tư để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ; thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư.

“STOP” các dự án công nghệ lạc hậu

Cùng với việc tập trung thu hút các dự án sử dụng nguồn vốn FDI, tỉnh Nghệ An cũng đã hoạch định, nâng cao chất lượng các chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong thời gian tới. Đặc biệt, quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ sẽ tuyệt đối không chấp thuận đối với dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

“Các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện chủ động rà soát các quy định pháp luật còn vướng mắc, chồng chéo và thiếu cụ thể để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, xây dựng, thuế... trong quá trình thẩm định và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài, tránh phát sinh khiếu kiện, tranh chấp trong nước và quốc tế” – ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo.

Đáng quan tâm, để nâng cao chất lượng các dự án thu hút đầu tư thân thiện với môi trường, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định và đánh giá cẩn trọng về công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, môi trường, suất đầu tư... đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực mà nhà đầu tư có dấu hiệu lợi dụng xuất xứ tại Việt Nam để lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, lẩn tránh thuế. Rà soát, sửa đổi quy trình, thủ tục nội bộ liên quan đến thẩm định, chấp thuận chủ trương đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật về đầu tư và pháp luật liên quan nhưng không gây phiền hà, tăng chi phí của nhà đầu tư.

Các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường sẽ bị Nghệ An "tuýt còi", không đưa vào danh mục thu hút đầu tư

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam nâng cao chất lượng tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư; thực hiện chế độ báo cáo đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư và hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đầu tư, chế độ báo cáo theo quy định. Hàng năm, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp theo đúng quy định…

Đối với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, ông Bùi Thanh An yêu cầu chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh xây dựng và công bố kịp thời danh mục dự án thu hút đầu tư của tỉnh, tổ chức xúc tiến theo Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025.

Rà soát, nâng cao chất lượng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư có khả thi, đúng quy hoạch, định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế và địa bàn trọng điểm của tỉnh. Chủ động tiếp cận, quảng bá cơ hội, vận động các Tập đoàn, nhà đầu tư quốc tế đầu tư vào tỉnh nhằm thu hút các dự án đầu tư lớn có tính động lực, lan tỏa trong làn sóng đầu tư mới… trong thời gian tới.

